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İBB, Mimar Sinan eseri Kuşkonmaz Camisi'nin yanına yapılan projeyi durdurdu

"Proje tekrar değerlendirilecek"

21 Haziran 2017 17:42

Üsküdar sahilinde yapılan çalışmalar nedeniyle duvarları çatlayan Kuşkonmaz Camii projesi iptal edildi.İBB’den yapılan yazılı açıklamada, “Üsküdar Şemsipaşa Camii önünde yapılan çalışma durduruldu. Proje tekrar değerlendirilecek” denildi.

Üsküdar’daki meydan düzenlemesi çalışmaları nedeniyle tarihi Şemsipaşa Camii zarar görmüş, Üsküdarlılar eylem yapmaya hazırlanıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Üsküdar’daki tarihi Şemsipaşa Camii önünde yapılması planlanan yaya yolu çalışmasının durdurulduğunu açıkladı.

​Tepkileri göz önünde bulunduran İBB, çalışmaların Topbaş’ın talimatıyla durdurulduğunu duyurdu. Bugünden itibaren kazıkların çatılmasına son verildi.

Proje tekrar gözden geçirildikten sonra akıbeti hakkında kesin karar verileceği belirtildi.

 

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