İBB, milyonlarca lira harcanan TÜGVA yurduna karşı harekete geçti: İstanbulluların parası İstanbullulara iade edilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önceki yönetim döneminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yurdunun tefrişatı (döşeme) için 1 milyon 320 bin 229 lira harcadığı tespit edildi. Belediyenin, yurdun inşaatı için de 13 milyon 654 bin 928 lira harcadığı ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Hazal Ocak'ın haberine göre İBB’nin şuanki yönetiminin bu tutarları 'kamu zararı' olarak tespit ettiği ve yasal faiziyle tazmini için harekete geçtiği öğrenildi. İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kamu malının halka ait olduğuna dikkat çekerek “Geçmiş dönemde TÜGVA olunca akan sular durmuş. Hem tahsis etmişler hem de içini döşemişler. 16 milyon insanın hakkı var bu kamu zararında. Zararın bir an önce karşılanması gerekiyor. İstanbulluların parası İstanbullulara iade edilmeli” dedi.

İBB Meclisi’nde geçen ekim ayında İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, TÜGVA’ya, İBB’nin AKP döneminde yaptığı bir tahsisi açıklamıştı. İBB’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan bir derneğin talebi üzerine milyonlarca lira harcayarak Florya’da yaptığı yurt binasını, dernek kapatıldığı için sessiz sedasız 2017 yılında TÜGVA’ya tahsis ettiği anlatmıştı.

İBB müfettişleri inceledi

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’ndeki yurt binası için İBB milyonlarca lira harcadı. İBB’de yurt binasının inşasında ve tefrişatında belediye kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığı ve bir kamu zararının oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla müfettiş görevlendirmesi yapıldı. Belediye müfettişleri, araştırmaları sonucunda inceleme ve tazmin raporu yazdı.

Kamu zararı tespit edildi

Tazmin raporuna göre, İBB’nin yurt inşaatı nedeniyle 13 milyon 654 bin 928 TL, yurdun tefrişatı nedeniyle de 1 milyon 320 bin 229 TL kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Belediye, zararın ilgililerinden yasal faizi ile birlikte tazmini için harekete geçti. İnceleme raporunda ise ‘belediye bütçesinden yurt inşaatının yapılmasını uygun gören izinde dahli olanlar ile yurt inşaatının tefrişatında dahli olanlar hakkında ön inceleme yaptırılması için İstanbul Valiliği’ne yazı yazıldı.