İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Koç: Yeni mezarlık alanları için bakanlıklardan arazi talep ettik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da ölenlerin sayısının 15 bini aştığını söyledi. Koç, “Bu yılın Kasım ayında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 500 olarak gerçekleşti. Bu da hayatını kaybeden yurttaşların sayısının önceki yıllara göre yaklaşık iki katına yükseldiğini gösteriyor” dedi.

En fazla “bulaşıcı hastalık” kaynaklı ölümün Kasım ayında gerçekleştiğini ifade eden Koç, “Pandeminin başında, yani Mart, Nisan ve Mayıs aylarında vefat sayısı çok fazlaydı. Yazın bir azalma oldu ama Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında vefat edenlerin sayısı hızla arttı. Şimdiye kadar en fazla vefatın olduğu dönem ise Kasım ayı. 2016, 2017, 2018 ve 2019’un Kasım aylarında ortalama ölüm oranı 6 bin civarındaki iken bu yılın Kasım ayında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 500 olarak gerçekleşti. Bu da hayatını kaybeden yurttaşların sayısının önceki yıllara göre yaklaşık iki katına yükseldiğini gösteriyor” diye konuştu.

"Gasilhanelerimizde bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybedenler için birer kabin ayırdık"

“Gasilhanelerimiz günlük 200 cenaze için dizayn edilmiş” diyen Koç, “Biz pandeminin başından beri İstanbul’da üç gasilhanemizi sadece bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemleri için ayırdık. Çok fazla yoğunluk olduğu için de tüm gasilhanelerimizde bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybedenler için birer kabin ayırdık. Sağlık Bakanlığı Covid-19 yoğun bakım servislerinde çalışan sağlıkçılar için nasıl tedbir aldıysa biz de personelimiz için aynı tedbirleri aldık” ifadelerini kullandı.

"İki personelimiz Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Koronavirüs'e yakalanan ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden Mezarlıklar Daire Başkanlığı personeline ilişkin de açıklamalarda bulunan Koç, “Bizim personelimiz arasında da Covid-19’a yakalananlar oldu. Burada önemli olan şey şu, çalışırken Koronavirüs'e yakalanan personelimiz yok denecek kadar az. Son 10 gün içerisinde ‘iki personelimizi’ kaybettik. İkisine de virüs dışarıdan bulaşmıştı” dedi.

"Sılai Rahim Projemizle cenazeleri memleketine gönderip orada definlerini sağlıyoruz"

Yeni mezarlık alanları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan arazi talep ettiklerini de ifade eden Koç, “Eğer arazi taleplerimiz olumlu karşılanırsa orta vadede de uzun vadede de bir mezarlık sıkıntımız oluşmaz. Şu an mezarlık problemimiz yok ama bu durumun devam etmesi için tahsislerin mutlaka yapılması lazım. İstanbul’da mezarlık alanı için her yıl 200-300 bin dönüm gibi bir arazi lazım. Hem tahsis bekliyoruz hem de Sılai Rahim Projemizle cenazeleri memleketine gönderip orada definlerini sağlıyoruz” diye konuştu.

"Hastanelerde yoğunluk azalırsa bizim de yoğunluğumuz azalır"

“Personelimize de teşekkür etmek lazım, olabildiğince canhıraş bir şekilde çalışıyorlar ve herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadan vefat eden vatandaşlarımızın dini ritüellerini sağlayarak definlerini sağladık” diyen Koç, sözlerini şöyle tamamladı: “Hastanelerdeki yoğunluğun azalması demek, bizim de yoğunluğumuzun azalması demek. Yoğun bakımdaki hasta sayısının beş binlerde, alt binlerde olması bizim yoğunluğumuzun devam edebileceği anlamına geliyor.”