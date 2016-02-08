İBB Meclisi’nde Yassıada tartışması: Hiç değilse Menderes’e saygınız olsun!

'Demokrasi ve Özgürlük Adası' yapılmak üzere imara açıldıktan sonra şantiye alanına dönen Yassıada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde tartışmaya neden oldu. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, Adnan Menderes’in adada idam edildiğini hatırlatarak “Haydi doğaya, tarihe, arkeolojiye saygınız yok; hiç olmazsa aynı gelenekten geldiğiniz Adnan Menderes'e saygınız olsun" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre İBB Meclisi’nde, Şubat ayı oturumunun ilk gününde söz alan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, CHP’li Meclis üyelerinin geçtiğimiz aylarda adaya çıkarma yaparak, yapılacak inşai faaliyetlerin adanın arkeolojik özelliklerini, tarihi dokusunu, doğal SİT özelliklerini tahrip edeceği yönünde uyarıda bulunduklarını, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.



“Adanın adını ‘Yamyassı ada’ yapalım”



Basında yer alan fotoğrafları gösteren Çoban, “Bu sizin içinizi sızlatmıyorsa, vicdanınızı yaralamıyorsa, diyecek bir şey yok. Ama siz de, ‘Bu kadar da hoyrat davranılmaz’ diyorsunuz eminim” diye konuştu.

Denizin doldurularak adanın morfolojik yapısı ile oynandığını belirten Çoban, “Bundan sonra adanın adını ‘Yamyassı ada’ yapalım. Haydi doğaya, tarihe arkeolojiye saygınız yok, hiç olmazsa aynı gelenekten geldiğiniz Adnan Menderes’e saygınız olsun” dedi.

CHP’nin eleştirilerine yanıt vermek üzere kürsüye çıkan İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Abubekir Taşyürek, CHP grubunun önerilerini dikkate aldıklarını belirterek, demokrasiyi iki kanatlı bir kuşa benzetti. Yassıada konusunda ‘algı yönetimi’ yapıldığını savunan Taşyürek, yapılan işin tamamlanmasının ardından değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyerek, “Oradaki inşai faaliyet devam etmektedir” dedi.

‘Özgürlük ve Demokrasi Adası’ projesi ile zamanında yaşanan acıların bir nebze olsun dindirileceğini belirten Abubekir Taşyürek, “Bir zihniyetin büyük acılar yaşattığı, Türkiye’nin en önemli başvekillerinden Adnan Menderes’in ruhunu bir nebze olsun yad edeceğiz, ailelerinin acılarını dindireceğiz” dedi.