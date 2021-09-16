İBB Meclisi, sağlık çalışanlarının İSPARK ve toplu ulaşımı ücretsiz kullanmasının yıl sonuna kadar uzatılmasına karar verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK’lardan ücretsiz yararlanması uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Toplantıda; temmuz ayı toplantısında sağlık çalışanlarının, pandemi döneminde uygulanan toplu taşıma araçlarını ve otoparkları ücretsiz olarak kullanması uygulamasının 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması yönünde alınan, ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun normalleşme dönemine geçildiği gerekçesiyle veto ettiği karar yeniden gündeme getirildi.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi, ısrar kararı oy çokluğuyla kabul etti.

CHP Grubu, karara muhalefet şerhi düştü. Şerhte, İBB'nin pandemi süresince sağlık çalışanlarına 300 milyon TL'ye yakın katkı sağladığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığı ve normal mesai düzenine geçildiği hatırlatıldı. Salgın dönemine özel bazı düzenlemelerin olağan dönemde uygulanmaya devam edilmesi halinde kamu zararı doğacağı da belirtildi.

Enis Fosforoğlu'nun adı ölümsüzleşti

Öte yandan İBB Meclisi'nde alınan bir başka karar ile Maden Mahallesi'ndeki Topuz Sokağı'nın adı, 2019'da hayatını kaybeden ve yıllarca Büyükada'da yaşayan tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun adıyla değiştirildi. Böylece sanatçının adı ölümsüzleşti.