İBB Meclisi'nde üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması teklifi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı 1'inci birleşimi bugün Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde, Meclis 1'inci Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Haziran ayının ilk oturumunda, teklif edilen süreli üç araştırma ve inceleme komisyonu kurulması önergesi, tartışmaların ardından kabul edildi.

İBB Meclisi'nde, AKP ve MHP imzalarıyla sunulan 3 araştırma ve inceleme komisyonu teklifi görüşüldü. AKP Grubu adına Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın okuduğu ilk teklif, İBB'nin hizmet alım ihaleleri, ulaşım ihaleleri, doğrudan temin alımları ile yatırım ve hizmet odaklı olarak yapılan ihalelerin ve proje süreçlerinin araştırılması amacıyla 5 ay süreyle "Yatırım ve Proje izleme Araştırma Komisyonu" kurulma teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Tartışılan diğer teklif ise; İstanbul genelinde raylı sistemlerin inşaat faaliyetleri ve projelerinin incelenmesi, İstanbul'un genel olarak trafik ve ulaşım sorunlarına dönük olarak alınması gereken acil tedbirler ve durum analizlerinin yapılması, bir rapor ile meclisin bilgilendirilmesi amacıyla, Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun 6 ay süre ile "İnceleme Araştırma komisyonu" olarak görevlendirilmesini teklif etti. Teklif karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Müsilaj için teklif

Türkyılmaz'ın okuduğu diğer önergede ise, İstanbul'u büyük ölçekte etkileyen müsilajın görsel, ekolojik, ticari ve sosyal anlamda olumsuz etkilerinin araştırılması, alınması gereken tedbirlerin tespiti, çözüme yönelik görüş ve önerilerin hazırlanması ve toplumsal farkındalık oluşturulması gibi başlıklarda çalışma yapılması ve meclisin bilgilendirilmesi amacıyla, Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nun 5 ay süre ile "İnceleme Araştırma komisyonu" olarak görevlendirilmesini teklif etti. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP grubu, komisyon yetkileri ve görevlendirilecek uzman kişilere ücret ödenecek olması sebebiyle komisyonların hukuki dayanağının olmadığını iddia ederek, tekliflerin tekrar oylanmasını istedi.