İBB Meclisi'nde TÜGVA tartışması: Vakıfçılık devletin cebinden olmaz

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılan plan değişikliği tartışma yarattı.

İBB Meclisi ekim ayı oturumlarında; yüksek istişare kurulunda Bilal Erdoğan'ın bulunduğu TÜGVA'nın Eyüp'te eski mezarlık alanına yapılan genel merkezi için AKP döneminde başlayan planlama sürecine ilişkin tartışma çıktı.

Oylama sırasında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı arazinin planlama ve el değiştirme sürecini anlatarak, vatandaşa ait iken mezarlık alanında olan arsanın yıllar içinde bir vakfın genel merkezine verilmesinin, İBB'nin geçmiş dönemde bir takım vakıflar, tarikatlar ve cemaatler, derneklere çalıştığının göstergesi olduğunu savundu.

Mezarlık alanıydı, vakıf merkezi oldu

"Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir iş olmuş mu gerçekten herkesin düşünmesini istiyorum" diyen Balyalı süreci şöyle özetledi:

"1990'lı yıllarda bir vatandaşa ait şahıs mülkiyetinde bir yer. 2010 yılındaki planlarda burası 'kamulaştırma, yol ve mezarlık' alanındaydı. Kamulaştırma alanında olması nedeniyle 6 Ocak 2014 tarihinde park yapılmak amacıyla İBB tarafından kamulaştırılarak alınıyor.

"15 Ocak 2016 tarihinde imar planı yapılıyor ve 'sosyal kültürel tesis alanı' oluyor. İBB burayı 2017'de belediye iştirakimiz KİPTAŞ'a 35 daire karşılığında veriyor.

"KİPTAŞ, aynı yıl ihale ile arsayı satışa çıkarıyor. 29 milyon 990 bin liraya bahsettiğimiz vakfa veriliyor. O sırada arsada İBB'nin yapımını başladığı Eyüp Gençlik Merkezi inşaatı sürüyor.

"Yaklaşık 10 milyonluk harcama yapılıyor. İhale sonrası inşaat durduruluyor. Vakfın satın almasından sonra da genel merkezinin açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Bugün de arazi 'özel sosyal kültürel tesis' alanı yapıldı."

"İktidara yakın olmasaydı..."

Vatandaşa ait iken mezarlık alanında olan arsanın yıllar içinde bir vakfın genel merkezi haline geldiğini belirten Balyalı "İBB'nin geçmiş dönemde bir takım vakıflar, tarikatlar ve cemaatler, derneklere nasıl çalıştığının göstergesi bu örnek. Türkiye'de bu iş ve işlemleri herhangi bir belediyede yaptırabilecek bir vakıf ve dernek var mıdır? Bence yoktur. İktidara bu kadar yakın bir vakıfla biz karşı karşıya olmasaydık bu plan değişikliklerinin hiçbiri olmazdı" diye konuştu.

Din düşmanlığı tartışması

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da "Vakıflarla ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum. İktidara yakın vakıf ne demek onu da anlamadım. Bırakın artık tarikatlarla, dini inançlarla uğraşmayın. Din düşmanlığını bırakın. Siz de yeni vakıflar kurun" karşılığını verdi.

Balyalı ise Gökkuş'a şu cevabı verdi;

"Öncelikle vakıfçılık devletin cebinden olmaz. İkincisi din düşmanlığı meselesini aynen iade ediyorum. Vatandaşın arsasının eski büyükşehir yönetim tarafından nasıl iç edildiğine yanıt vermek yerine başka konulara giriyorlar.

"Bizim vakıflarla şöyle bir sorunumuz var: Sizin birlikte işler yaptığınız bir cemaatin 15 Temmuz'da bu ülkede ne yaptığını biliyoruz. Bizim derdimiz tarikatlar ve cemaatler üstünden artık başka bir tehlike yaşanmamasıdır. Ama bakışınız hala aynı, ders alınmamış."

Karar tartışmaların ardından oy çokluğu ile meclisten geçti.