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İBB Meclisi'nde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

16 Temmuz 2020 21:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" kurulması teklifi, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

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