İBB Meclisi'nde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İBB Meclisi temmuz ayı üçüncü toplantısında, gündemin 64. maddesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" yeni birimlerin kurulması taleplerine karşı, "Hukuk Komisyonu", "Sosyal Hizmetler", "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu" ile "Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu"nun müşterek raporu ele alındı.

Komisyon raporu sonrası söz alan CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, toplumsal cinsiyet konusunun sadece kadın ve aile olarak tartışılmasını çok yanlış bulduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet kavramının İstanbul Sözleşmesi'nin bir gereği olduğununun altını çizdi.

AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili müdürlük kurulmasına 'asla müsaade etmeyeceklerini' söyledi.

Tartışmaların ardından 64 numaralı rapor oylanarak ısrar kararı olarak kabul edildi.

Meclis kararı ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" kurulmayacak.