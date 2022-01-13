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İBB Meclisi’nde Kanal İstanbul tartışıldı: Marmara Denizi ölecek; kanal ancak 130 yıl sonra kendini geri ödemeye başlayacak

Cumhur İttifakı meclis üyeleri ise proje ile İstanbul Boğazı’nın güvenliğinin sağlanacağını, dünya haritasının değişeceğini belirttiler

13 Ocak 2022 22:00

İBB Meclisi’nde, tartışmalı proje Kanal İstanbul için özel oturum gerçekleştirildi. Millet İttifakı adına yapılan konuşmalarda proje yüzünden Marmara Denizi’nin öleceği, tarımın biteceği vurgulanarak öngörülen maliyeti 65 milyar dolar olan kanalın ancak 130 yıl sonra kendini geri ödemeye başlayacağına dikkat çekildi. Cumhur İttifakı meclis üyeleri de proje ile İstanbul Boğazı’nın güvenliğinin sağlanacağını, dünya haritasının değişeceğini söylediler.

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son birleşimi meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.

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