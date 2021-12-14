İBB Meclisi'nde Halk Ekmek gerginliği; "Bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde pahalılık karşında, giderek uzayan ucuz halk ekmek kuyrukları gündeme geldi. Bağcılar'da İstanbul Halk Ekmek Büfesi önünde yağmur altında ekmek almak için bekleyen vatandaşlarla ilgili haberi gösteren İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, "Bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları" dedi.

İBB Meclisi, aralık ayı oturumlarının ilk birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Meclis oturumuna ise İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfeleri önünde oluşan kuyruklarla alakalı tartışma damgasını vurdu. İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AKP’li Meclis Üyesi/Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar’a yanıt verirken, "İnsanları kuru ekmeğe muhtaç ettiniz. İstanbul'da 600 büfenin önünde binlerce insan kuyruk bekliyor" dedi. Özkan, şunları söyledi:

“Özür dilemesi gerekir”

Şimdi Muhammet Bey'i dinlerken inanın ben de 'La havle ve la kuvvete' dedim. Yani sabırla dinliyorum. Ben o programı dinledim. Burada Muhammet Bey çıkıp özür dilemesi gerekir. Sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi, bu fakir fukaralığın sebebiymiş gibi, kalkmış orada sanki o insanlar fotoğraf çekilmek için sıraya girmiş. Yahu bir kuru ekmeğe muhtaç ettiniz bu insanları ve utanmadan bunları söylüyorsunuz ya. Ve kalkmışsınız konuyu saptırarak farklı şeylerden bahsediyorsunuz.

“Maaşını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığından haberiniz yok”

Siz Özgen Bey'i (İHE Yönetim kurulu Başkanvekili) belki daha evvelki dönemden tanırsınız. 2014’te benim rakibimdi, belediye başkan adaylığımda. Özgen Bey'in oradan alınan maaşı (huzur hakkı) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığından da haberiniz yok anladığım kadarıyla. Özgen Nama Bey bir iş adamıdır, yani oradan alınan bir huzur hakkına ihtiyacı olan bir arkadaş değildir. Bakın burada olmadığı için ben de Özgen beyin başkan adaylığında meclis üyesi olduğum için söz almak zorunda hissettim kendimi. Bakın orada sizin söylemiş olduğunuz cümleyi kelimesi kelimesine buradan size dinletirim. Dediniz ki; 'Halk Ekmek kuyruklarında bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz?' Evet, bu cümleyi kullandınız ve daha sonra size bu cümleyi kullandığınızı söylenince cevabınız şu oluyor: Özgen beyin görüntü almasını bekliyorlar diyerek de haddinizi mi gerçekten aşmış durumdasınız. Buradan çıkacaksınız özür dileyeceksiniz. Bakın bir kuru ekmeğe muhtaç insanlar.

"İstanbul'da 600 büfenin önünde binlerce insan kuyruk bekliyor"

Bugün İstanbul Halk Ekmek fabrikası sizin döneminizde ortalama 800 – 900 bin ekmek üretiyordu. Bakın sadece somun ekmek bugün 1,5 milyon adet üretiliyor. Ve bugün 1,25 lira için insanlar kuyruklarda bu yağmur altında. Haberiniz var mı? İstanbul'da 600 tane büfenin önünde binlerce insan kuyruk bekliyor."

"Bizi bu duruma düşürdüler, hakkımı helal etmiyorum"

Bağcılar’da Halk Ekmek Büfesi önünde yağmur altında bekleyen vatandaşların görüntülerini paylaşan İbrahim Özkan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bakın şimdi Bağcılar'dan görüntüler geldi. Sultangazi'den görüntüler geldi. Ve vatandaş bakın ne diyor? Lütfen bunları dinleyin, gündem dışı konuşma gibi biz sizi dinledik. Bakın bu kuyruklara bakın lütfen. 'Bizi bu duruma düşürdüler. Ben hakkımı helal etmiyorum' diyor. Hakkını helal etmiyor. Kuru ekmeğe muhtaç edilmiş olan insanlara bakın. Muaviye dönemi gibi Sıffin Savaşı'ndaki Muaviye dönemi gibi ayetleri mızrak uçlarına saplamayın."



Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle İstanbul’da büyük alışveriş marketlerde ekmek 3 liraya, bazı semt bakkallarında ise 3,5 liraya çıkan ekmek fiyatları İstanbul halk Ekmek önündeki kuyrukları uzattı. Halk Ekmek büfesi önünde ucuz ekmek almak için vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruklar oluşturdu.



ANKA Haber Ajansı, Bağcılar Halk Ekmek Büfesi önünde ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarla konuştu" />