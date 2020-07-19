İBB Meclisi’nde ‘büfe’ tartışması: 2018 yılında 181 büfe aylık toplam 264 bin liraya kiralanmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yeni büfelerin açılmasına ilişkin teklife AKP ve MHP grubu karşı çıktı. 2018 yılında 181 büfe aylık toplam 264 bin 595 liraya, 2019 yılında ise 176 büfe toplam 313 bin liraya kiralandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Bazı arkadaşlar büfe mevzusuna çok meraklılar. 176 büfenin toplamından elde ettiğimiz gelir 313 bin 165 lira. Ortalaması 1779 lira. Bak bak bak inanılmaz! İstanbul’un en değerli yerleri hangi yancılara, hangi yandaşlara verilmiş? Onlara bakmak gerekir diye düşünüyorum” dedi.

İBB Meclisi’ne gelen tekliflerde büfe, gazete satış büfesi ve çiçek satış büfelerinin işletmesinin belediye iştiraklerine devredilmesi ve belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda yeni büfe konumlandırılması talep edildi. AKP ve MHP’li üyelerin çoğunluğa sahip olduğu komisyonda işletmenin devredilmesi kabul edildi ancak yeni büfe açılması talebi reddedildi.