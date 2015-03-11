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İBB Meclisi, 3 katlı tüp geçidi onayladı, CHP Meclis’i terk etti

Boğaz’ın altından geçecek olan 3 katlı metro ve karayolu tüp geçiş projesi İBB Meclisi tarafından onaylandı

11 Mart 2015 22:00

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ve Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün arasından, Boğaz’ın altından geçecek olan 3 katlı metro ve karayolu tüp geçişi bugün İBB Meclis’ine taşındı.

Pazartesi günü İBB Meclis’inde komisyona havale edilen proje bugün, İmar ve Bayındırlık ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu’nun ortak raporu olarak Meclis gündeminde tartışıldı.

CHP, konunun STK’lar tarafından görüşülmeden, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile İBB bürokratları tarafından projelendirilip hayata geçirilmek istendiği gerekçesiyle, söz konusu raporun müdürlüğüne iadesini istedi. CHP’nin teklifi İBB Meclis’inde AKP'lilerin oy çokluğuyla reddedilip, oylamaya geçildi. 1 saati aşkın süren tartışmalar sonucu rapor, CHP’nin ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Karar üzerine grup kararı olmamasına karşın, CHP’li üyelerin büyük bölümü Meclis’i terkedip, diğer maddelerin oylamasına katılmadı.

İstanbul’un mevcut ve planlanan raylı sistemlerinin etkin kullanımını sağlamayı hedefleyen proje hayata geçtiğinde, İstanbul’un iki yakasındaki önemli tarihi, turistik ve doğal metanlara daha kolay ulaşılır hale geleceği belirtilen raporda, projenin ulaşım ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı ve teklifin kamu yararı taşıdığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

 

CHP: Meclis’e talimatla geldi

 

Fatma Aksu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, oylama öncesi söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, projenin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın “İstanbul’un Anayasası” olarak ifade ettiği 1/100 binlik planlarda görülmediğini, raporda ÇED raporunun yer almadığını ve maliyet hesaplarının yapılmadığını söyledi. Gül göz ardı edildiğini ileri sürüp, Topbaş’ın “Bir otobüs durağının yeri değiştirilecekse halka soracağız” sözünü hatırlatarak, “Alelacele yapılmış bu planın bir talimatla yerine getirildiğini görmüş bulunuyoruz. Bu plan bir seçim yatırımı. Birden bire, aniden seçim öncesi gündeme getirilmesi İstanbul adına bir kayıp. Plan tartışılmadan konuşulmadan, maliyet hesapları ortaya çıkmadan, sadece rivayet üzerine 3,5 milyar dolara mal olacağı söylenen projenin İstanbul trafiğine yük getirip getirmeyeceği tartışılmadan gündeme getirilmesi İstanbul halkına haksızlık” dedi. Gülsever, plana karşı olmadıklarını ancak, ilgili

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