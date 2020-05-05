İBB Meclisi 11 Mayıs'ta olağanüstü toplanacak

İBB, Meclisin 11 Mayıs Pazartesi günü olağanüstü toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

Buna göre, toplantının yapılacağı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilecek ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlanacak.

Tedbirler kapsamında ayrıca, toplantı salonu girişinde el dezenfektanları bulundurulacak. Katılımcılara maske ve eldiven dağıtılacak. Termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak, canlı yayın sistemleri kurulacak.

İBB, olağanüstü toplantıya çağrılması için geçen ay İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunmuş, valilik de, 'Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' başvuruyu uygun görmüştü. İBB konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplantının bu hafta Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılacağını ancak hangi gün olacağının daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Meclis toplantıları 3 ay ertelenmişti

İçişleri Bakanlığı, mart ayında yayımladığı genelge ile Koronavirüs önlemleri kapsamında belediye meclis toplantıları 3 ay ertelemişti. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay sosyal yardımların iki katına çıkartılması ve borçlanma ile ilgili olarak Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurmuştu.