İBB meclis üyesi Suat Sarı: İstanbul Havalimanı doğru yere inşa edilmedi

İstanbul Havalimanı'nda ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda uzun saatlerce insanların mahsur kalmasına ilişkin İBB İyi Parti meclis üyesi Ulaşım Uzmanı Suat Sarı, yaşanan sorunlara ilişkin ifadelerinde Valilik ve İBB'nin koordinasyon halinde olmadığını belirtmesinin yanı sıra iklim şartlarından dolayı havalimanının doğru yerde inşa edilmediğini ve bununla birlikte bölgede metro, otel ve otoyollarda ise müdahale ünitelerinin bulunmadığını sıraladı.

İstanbul Havalimanı'nın konumundan dolayı çok fazla yağış almasıyla binlerce kişi, gerek uçaklarda gerek terminalde ve çevresindeki Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kaldı. İstanbul'un birçok noktasında TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşananlara yönelik Karar'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti meclis üyesi Ulaşım Uzmanı Suat Sarı, Sivil Havacılık kurallarına uyulmadığını ve havalimanlarında, yollarda işletmelerin insanların mahsur kalmasına neden oldukları için işletmelerin suç işlediğini belirtti. Aynı zamanda tüm yaşananların bir başka nedenlerinden biri de Valilik ile İBB'nin koordinasyon kuramaması olduğunu ve firmaların sözleşmelerinde kara müdahale araçlarının olup olmadığını ve cezai bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını da sorduğunu belirtti.

Karadeniz'den yoğun rüzgar alan bir bölgede yer alan İstanbul Havalimanı'nın yanlış yere yapıldığını belirten Sarı, uçakların Atatürk Havalimanı'na inmesi durumunda hiçbir yolcunun mahsur kalmayacağını vurguladı ve "Tüm metropollerde en az 3 havalimanı varken bizi neden İstanbul'da 2 havalimanına mahkum ediyorlar?" dedi.