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İBB Meclis Toplantısı'nda gerginlik... CHP'li üyeler toplantıyı terk etti

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı bütçe görüşmeleri toplantısında, bütçe üzerine CHP'li üye Hakkı Sağlam'ın yaptığı konuşma sırasında, AK Partili üyelerin sık sık müdahale ettiği ve konuşturmadığı gerekçesiyle CHP'li ü

21 Kasım 2017 21:25

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi\'nin 2018 yılı bütçe görüşmeleri toplantısında, bütçe üzerine CHP\'li üye Hakkı Sağlam\'ın yaptığı konuşma sırasında, AK Partili üyelerin sık sık müdahale ettiği ve konuşturmadığı gerekçesiyle CHP\'li üyeler toplu olarak salonu terk etti. 
İBB\'nin 2018 yılı bütçe görüşmelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yaptığı konuşmada 2018 yılı bütçesi ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Dahasonra CHP adına bütçe konuşması yapmak üzere kürsüye Meclis Üyesi Hakkı Sağlam geldi. 
Sağlam\'ın konuşmasına zaman zaman AK Parti Meclis Üyeleri tepki gösterirken, CHP üyeler de alkışlarla destek verdi. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ\'ın Sağlam\'ı usule uygun şekilde konuşması, itiraz eden üyeleri ise müdahale etmemeleri hususunda uyardı. Sağlam, bütçeye yönelik eleştirilerini sıraladığı sırada,müdahalelerin devam ettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Sağlam\'ın konuşturulmadığını savunarak CHP grubu toplu olarak oturumu terk edeceğini kaydetti. 
Ardından Gülsever ile birlikte tüm CHP Meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti. 
Bunun üzerine konuşan Göksel Gümüşdağ, CHP\'lilerin grup  olarak böyle bir takdiri olabilir buna da saygı duymak lazım ifadelerini kullandı. Toplantıya, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Fındıkçı\'nın konuşmasıyla kaldığı yerden devam edildi.

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