İBB Meclisi'nde "uyduruk protokol" tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti için Tuzla Orhanlı’da yapılacak yol düzenlemesiyle ilgili İBB Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak olan protokol tartışıldı. İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, süre belirsizliği bulunduğunu ifade ettiği protokol için "uyduruk" ifadesini kullandı. AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise "Başka bir karın ağrısı var aslında. Protokol bahane" dedi. Karşılıklı "yalancı" suçlamaları yapıldı.

Tuzla Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi üzerindeki mevcut trafik, havalimanı uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla deplase yollar ile sağlanacak yani trafik başka yola kaydırılacak. Orhanlı yol geçiş projesinin tamamlanmasının ardından trafik tekrar Fettah Başaran Caddesi üzerinden yapılacak. Yol projesinin kontrolü ve yapımı İBB tarafından üstlenilecek. Bu uygulamadan doğacak mali yükümlülük DHMİ tarafından karşılanacak.

Protokolün oylanması öncesinde AK Parti ile İYİ Parti arasında tartışma yaşandı.

“Yol deplasesinde 2 tünel yapıldı ve ikisinde de çökme ve çatlamalar var”

İyi Parti Meclis üyesi Ali Kıdık söz alarak protokolde bitiş süresi olmadığını söyledi. Kıdık, şunları ifade etti:

“Süresi ile ilgili bir sıkıntı var galiba, ben hiçbir protokolde görmedim ki süresiz bir protokol olsun. Burada 7. Madde de süreyle ilgili konulmuş ama bu doğru mu değil mi? Hukuk Komisyonu’nda belki bu konuda bilgi verebilirler. Çünkü burada muğlak bir ifade var, süre yok burada. ‘bu protokol taraflarca imzalandığı haftadan itibaren yürürlüğe girecektir’ deniliyor, ‘proje kapsamında işlerin süresi İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’na DHMİ tarafından sunulacak iş programıyla belirlenecektir’ diyor. Demek ki ek maddede varsa bunu bilemiyorum çükü biz burada göremedik. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti kapasiteyi artırmak için ve uçak park alanlarının artırılması için yapılması ihale edilmiş bir pist. Fakat pistin çalışabilmesi için yapılan yol deplasesinde 2 tünel yapıldı ve ikisinde de çökme ve çatlamalar var. Bu çökmelerle ilgili iki ayrı bilirkişi raporu var, henüz daha çıkmadı, birisi Boğaziçi diğeri Yıldız Teknik Üniversitesi yanılmıyorsam.

“Pistin yapımının bilinçli olarak uzatıldığını düşünüyorum”

Benim edindiğim bilgiye göre zeminde yapılan fore kazıkların yeterli çakılmadığı ve getirilen demirlerin de Karabük AK Parti İl Başkan Yardımcısı tarafından Ukrayna’dan getirildiğine dair bilgi var. Bunların kayıtlara geçme açısından söylüyorum, burası Makyol diye bir şirkete verilmiş daha önceden. Daha sonrada Cengiz, Kolin gibi meşhur müteahhitlere dahil edildi. Bilinçli olarak uzatıldığını düşünüyorum pistin yapılmamasını. Çünkü İstanbul Havalimanı’nın işlemesi gerekiyor diye düşünüyorum.”

“Başka bir karın ağrısı var; kel alaka bir şeyden girdi, işi başka yerlere götürdü”

AKP Meclis üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise “Aslında başka bir meseleden bahsetmeye çalışıyor da protokolü bahane etmeye çalışıyor. Başka bir karın ağrısı var aslında. Böyle konuşmak istemezdim aslında. Niye? Çünkü kel alaka bir şeyden girdi, işi başka yerlere götürdü. Bu İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında, DHMİ arasında yapılmış olan bir protokol. Burada yol geçişleriyle ilgili hem havalimanın pistinin ve yolla bağlantılarının kurulmasıyla ilgili iki kurum ortak bir çalışma yapıyor ve bunun şartları belirlenmiş. Protokolde süre yok diyor, sonra okuyor ki süre var. Süre illa ay, yıl ve gün olarak yazmayabilir, ‘iş programına uygun olarak’ diyor orada, başka bir sözleşmeye veya hukuki metne atıf yapılıyor. Atıf yapılan metinde zaten iş programı diye program var. Ama öbür şeyleri bu kadar ayrıntısına kadar nasıl bir merak celbetmiş ve bunların tamamı da yalan. Ama bu arkadaşların yalancılığında biz bıktık, artık ‘doğru değil, gerçeği yansıtmıyor’ ifadelerini kullanmıyoruz. Yalan ve söyleyen de yalancıdır” dedi.

“Uyduruk bir protokol”: Makyol'un aldığı sonradan Cengiz'in, Kolin'in dahil edildiği yalan mı?

Kaynar’a cevap veren Kıdık protokolün uyduruk bir protokol olduğunu yineledi. Kıdık, “Bir hukukçu insanı yalancılıkla suçlamaz. Makyol'un aldığı sonradan Cengiz'in, Kolin'in dahil edildiği yalan mı? Şimdi DHMİ'den uyduruk bir protokol getirilmiş, süresiz. Süresiz olur mu protokol? 2. pist 2017'de açılacaktı niye açılmadı? Aynı zamanda ihale edilen İstanbul Havalimanı yapıldı, 7-8 senedir bir pist yapılamıyor. Yalan demek kolay” diye konuştu.

“Yalansa bana dava açsın hesaplaşalım”

Tekrar söz alan Muhammet Kaynar, "Yalansa bana dava açsın hesaplaşalım. Protokol uyduruksa bunun savunması bana düşmez, Büyükşehir Belediye Başkanının imzasıyla buraya geldi bu protokol. Büyükşehir ‘böyle bir protokol yapmak istiyorum onay veriyor musun’ dedi, biz onay veriyoruz. Kime uyduruk diyor, neye uyduruk diyor onu da anlamış değil” dedi.

"Gündem dışı konuşulmasın"

Kısa süreli gerginliğin ardından AKP ve CHP grup sözcüleri söz aldı. Sözcüler gündem dışı konuşmaların yapılmamasını istedi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Bu mecliste tartışma oluyorsa, kavga oluyorsa bunun müsebbibi meclis gündemiyle ilgili konuşmayıp, meclisi geren arkadaşlardır. Aynı şey geçen ayki mecliste de oldu. Arkadaşlarımız slogan atarak meclis gündeminde olmayan bir konuyu gündeme taşıyarak meclisi gerdiler. Aynı şeyi yapıyor arkadaş da. Türkiye şeffaf bir ülke bunun konuşulacağı yer burası değil, Büyük Millet Meclisi. Lütfen arkadaşlardan, meclis üyelerimizden rica ediyorum, meclis gündemi ile ilgili konuşalım. Meclis gündemi dışına çıkıp ortamı germeyelim, yalan yanlış bilgilerle insanlarımızı da kandırmayalım” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Gündemimiz dışındaki konuşmaları doğru bulmuyoruz, tartışmaları doğru bulmuyoruz, hakaretleri doğru bulmuyoruz. İstanbul halkı bizden iş bekliyor Faruk Bey’in ifade ettiği gibi. Bu protokolün de İstanbulumuza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.