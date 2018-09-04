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İBB: Martı projesi iptal edilmedi, yeniden düzenlenecek

Kabataş Martı Projesi'nin iptal edildiği iddia edilmişti

04 Eylül 2018 19:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Martı projesinin iptal edildiği iddialarını yalanlandı. Projenin trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenleneceği bildirildi.

İBB,  Beşiktaş'ta yapımı süren Kabataş Martı projesinin iptal edildiğine dair çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başlayacaktır” denildi.

"Proje yeniden düzenleniyor"

İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.” 

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