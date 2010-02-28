İBB maçı Daum'un kariyerinde bir ilk!

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'Acil galibiyete ihtiyacımız var'

Daum, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin ''7 maçtır kazanamıyorsunuz. Daha önce kariyerinizde 7 maç kazanamadığınız oldu mu?'' sorusu üzerine, ''Hayır, kariyerimde öyle bir şey yaşamadım'' dedi.Karşılaşmanın başında rakip takımı hataya zorlayacak baskıyı kuramadıklarını anlatan Alman teknik adam, şöyle konuştu:''Orta sahada gereksiz top kaybımız oldu ve kontratakla golü buldular. Golden sonra baskıyı arttırdık, gol de attık ama maalesef 'ofsayt' diye sayılmadı. İkinci yarıya Fenerbahçe'ye yakışır şekilde başladık ve fazlasıyla hak ettiğimiz golü attık. Maçın sonuna doğru 2. golü atacağımızdan emindik, ama maalesef Alex'in gördüğü kırmızı kart maçın dengesini bozdu. Ondan sonra rakibin ilk golündeki gibi top kaybımızla rakibi 2. golü atmaya davet ettik. Aslında fazla pozisyonları yoktu, bizim hatalarımızdan pozisyonları oldu. Şimdiye kadar planladığımızdan çok daha az puan elde ettik. Şu an tek hedefimiz Antalyaspor'u yenip, bir seri yakalamak.''Daum, hakemle ilgili konuşmadığını belirterek, ''Ancak hakemin verdiği kararları anlamaya çalışıyorsunuz. Güvenilir kararlar vermesini istiyorsunuz ama bugün gördüğümüz şeyler pek anlaşılabilir şekilde değildi'' dedi.Alman çalıştırıcı, ''Fenerbahçe bu futbolla şampiyon olabilir mi?'' sorusu üzerine, ''Şu an oynadığımız futbolla şampiyon olmak çok zor görünüyor. Mutlaka daha iyi futbol sergilememiz gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.Daum, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada ise mağlubiyetin değişik nedenleri olduğunu söyledi.Tecrübeli teknik adam, maçın başında tempoyu yüksek tutamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:''Sonra çok fazla bireysel hatalar yaptık. Oyunu kurarken veya başlatırken basit top kayıplarıyla rakibi kontra atağa davet ettik. Belki ilk yarı birinci golü atabilirdik ve 1-1 yapabilirdik. Deniz'in attığı golde şansızlık vardı. Ofsayt var mıydı yok muydu bilmiyorum. İkinci yarıya çok iyi başladık. 1-1'i fazlasıyla hak ettik. Maalesef Alex'e kırmızı kart var. Orada nasıl verilir anlamıyorum. Basit goller yiyoruz. Rakip takımı gol atmaya davet ediyoruz. Attığımız goller var, ama çok fazla gol yiyoruz.''Christoph Daum, kendilerine bir galibiyet gerektiğini anlatarak, ''Hem kendimiz, hem taraftar, hem de yönetim için acilen bir galibiyet lazım. Antalyaspor maçıyla bunu yapmak istiyoruz. Sonra seri galibiyetler almayı amaçlıyoruz'' diye konuştu.