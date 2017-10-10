İBB Lojistik Destek Merkezinin İşgal Davası'nda karar çıktı

Serpil KIRKESER-Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi\'nin işgal edilmesine ilişkin 7 tutuklu askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 5 tutuklu sanığı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrı ayrı 200\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık da aynı suçlardan müebbet hapis cezasına ve 166 şar yıl 8\'er ay hapis cezası verildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen karar duruşmasına 7 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıkların ve avukatların esas hakkındaki son savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Binbaşı Özgür Araz, eski yüzbaşılar Yavuz Selim Dayı, Muhammed Hayrettin Şahin, Levent Güngör ve eski Üsteğmen Ayhan Bağdat\'ı \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca 5 sanığı da “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçundan ayrı ayrı 200\'er yıl hapis cezası verdi.

MÜEBBET VE 166 YIL 8\'ER AY HAPİS CEZASI

Sanıklar eski Uzman çavuşlar Mehmet Türkmen Seyhan ve Fatih Alkan\'ı da \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, ayrıca sanıklar Seyhan ve Alkan\'ı “Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçundan da 166\'şar yıl 8\'er ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı. Sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 6. Motorlu Piyade Alayı\'nda görev yapan subay, uzman çavuş ve erlerden oluşan 28 şüphelinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi\'ni işgal girişiminde bulundukları, vatandaşların bu şüphelileri zorla Lojistik Destek Merkezi\'nden çıkardıkları anlatılıyordu. Şüphelilerin darbe girişimi sonrası 10 bin kişinin 3 öğün yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdikleri anlatılıyordu. Daha önceki duruşmalarda 21 erin dosyası, bu davadan ayrılmıştı.

