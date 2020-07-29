İBB Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı: Toplu ulaşım ücretsiz

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, veteriner hekimlerce gerçekleştirilecek denetimlere, İBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de katılacak.Öte yandan İBB ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde, kaçak ve kontrolsüz kesimlerle ilgili denetimlere bayram süresince devam edecek.
İSKİ ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise özellikle İstanbul Boğazı çevresinde kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için teyakkuzda olacak.
İETT'den İBB tesislerine ek sefer
İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.
Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak.
31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak.
Bayramın 2,3,4'üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07:00'de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.
İBB kurban satış ve kesim alanları
Avrupa Yakası
Alibeyköy-Eyüpsultan
Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.470
Küçükbaş hayvan kapasitesi 360
Adres: Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy/Eyüpsultan
Çakmaklı- Büyükçekmece
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.000
Küçükbaş hayvan kapasitesi 1.000
Adres: Çakmaklı Mahallesi Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı/Büyükçekmece
Kayaşehir- Başakşehir
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.244
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 1.040
Adres: Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 17. Bölge/Başakşehir
Kestanelik- Çatalca
Büyükbaş hayvan kapasitesi 1.050
Adres: Kestanelik Mah. Gül Sokak/Çatalca
Yeşilkent- Avcılar
Büyükbaş hayvan kapasitesi 900
Adres: Bahçeşehir Esenyurt Yolu Doğapark Caddesi Ispartakule Viyadük Altı/Avcılar
Anadolu Yakası
Ferhatpaşa Ataşehir
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 1.122
Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir
Kurnaköy Pendik:
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.460
Küçükbaş hayvan kapasitesi: 300
Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik
Paşaköy- Sancaktepe
Büyükbaş hayvan kapasitesi: 2.500
Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe