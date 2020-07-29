İBB Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı: Toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Avrupa ve Anadolu yakasındaki 8 modern tesiste hizmet verecek İBB, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında randevulu sisteme geçecek. Kentte istenmeyen görüntülerin oluşmaması için de denetimler artırılarak sürdürülecek. Bayram boyunca temizlik çalışmaları aksatılmadan yürütülecek. Toplu ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İETT, İBB’nin tesisleri ile mezarlıklar için ek sefer düzenleyecek.

İBB, bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı süresince, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı;

Covid-19 salgını sebebi ile oluşan yeni normalde, İBB'ye ait kurban satış ve kesim alanlarında, maske temini ve dezenfektan kullanımı başta olmak üzere önlemler alındı. İBB, kurban satış ve kesim alanlarında sosyal mesafenin sağlanması amacıyla randevulu sisteme geçecek. Alana girişler, randevu saatinden belirli bir süre öncesinde kısıtlanacak ve sosyal mesafe kuralları korunacak.

8 modern tesiste hizmet verilecek

İstanbul'da bu sene Avrupa yakasında 5, Anadolu yakasında 3 olmak üzere, İBB'ye ait 8 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesisler şöyle; Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe.

Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve kantin de bulunuyor.

İBB iştiraki İSYÖN tarafından hizmetlerin verileceği tesislerde, hijyen büyük önem taşıyor. Bu kapsamda; hayvansal atıklar alandan günlük olarak düzenli depolama sahalarına yönlendirilecek, atık suların depolandığı kanallar, İSKİ yardımı ile boşaltılıp, artıma tesislerine aktarılacak, evsel atıklar ise İSTAÇ AŞ'nin mobil ekipleri tarafından anlık şekilde toplanacak.

Temizlik çalışmaları aralısız sürecek

İBB ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelindeki vektörlerle mücadele hizmetini de toplam 503 personelle aksatmadan yürütecek. Bu yıl pandemi nedeniyle, kurban satış ve kesim alanlarında mistblower adı verilen atomizerli ilaçlama cihazlarıyla dezenfeksiyon çalışması yürütülecek.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İSTAÇ AŞ, arife günü de dâhil olmak üzere, tekrar eden vardiyalar ile birlikte, 5 gün boyunca toplamda 8 bin 151 nöbetçi personeli ile İstanbul'a hizmet verecek. Bayram boyunca tıbbi, endüstriyel, hafriyat atıklarının toplanması ve bertarafı işlemleri kesintisiz şekilde yapılacak. Deniz ve kıyı temizliği de aksamadan sürdürülecek. Ayrıca İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit-altgeçitler, otobüs peron/durakları temizlenecek.

25 milyon metrekarelik alan temizlenecek

Bu sürçte İSTAÇ araçları, toplam bin 83 kez göreve çıkacak, yaklaşık 223 futbol sahasına denk gelen bir milyon 590 bin metrekare alanı yıkayacak. Yaklaşık 3 bin 551 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 25 milyon 357 bin 500 metrekarelik bir alan da mekanik süpürme araçlarıyla temizlenecek.

İBB Zabıtası, bayram boyunca 16 milyon İstanbullunun huzuru için çalışmaya devam edecek. Bayram süresince her gün ortalama 900 personel, 496 araç ve 250 ekip vardiyalı olarak görev yapacak.

Tüm tesisler denetlenecek

İBB, bayram süresince, kent genelindeki bin 192 kurban satış ve kesim alanının denetimini de gerçekleştirecek.