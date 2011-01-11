-İBB KUPADA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu 3. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka'yı 1-0 yendi. 46. dakikada Bilal'in ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Erhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top Hasagic'ten döndü. 51. dakikada Baykal'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Erhan'ın dar açıdan vuruşunda, kaleci Hasagic'in çeldiği topu savunma kornere attı. 57. dakikada Feridun'un sağdan ortasında ceza sahasında arka direkte Okan Öztürk'ün müsait durumda sert kafa vuruşunda Hasagic, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 75. dakikada ara pasta savunmanın arkasına sarkan Gökhan Ünal, ceza sahasında kaleci Necati'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada penaltı atışını kullanan Tevfik'in vuruşunda top kaleci Necati'den döndü. Ancak pozisyonu takip eden Tevfik, dönen topu filelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. 76. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahasında oluşan karambolde topu kontrol eden Bilal'in vuruşunda meşin yuvarlak, yan kale direğinden döndü. 82. dakikada Gökhan Ünal'ın ceza sahası dışında sağ çaprazdan sert şutunda top üst kale direğinden döndü. Kalan dakikalarda önemli pozisyon olmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak, puanını 6'a çıkardı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ömer Faruk Yeşiloğlu xx, Nurettin Çiçek xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xxx, Kus xx, Serhat Akyüz xx, Cesario xx (Dk. 61 Abdulkadir xx), Ekrem xx, Cihan xx, Ali Güzeldal x (Dk. 73 İbrahim Yılmaz xx), Mahmut xxx, Gökhan Süzen xxx, İskender x (Dk. 62 Gökhan Ünal xx), Tevfik xxx Karşıyaka: Necati xx, Feridun xx, Aykut x, Baki xx, Fırat x, Baykal xx, Erdi x (Dk. 67 Olgay x), Taha xx, Bilal xxx, Erhan xx (Dk. 77 Erçağ x), Okan Öztürk xx Gol: Dk. 75 Tevfik (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 19 Baykal, Dk. 66 Aykut, Dk. 68 Taha, Dk. 75 Necati (Karşıyaka), Dk. 33 Gökhan Süzen, Dk. 54 Ekrem, Dk. 81 Abdulkadir (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)