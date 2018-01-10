İBB Kültür Daire Başkanlığı'na Rıdvan Duran atandı

2017 yılının Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilen Rıdvan Duran, geçen hafta cuma günü İBB Kültür Daire Başkanı olarak atandı. Daha önceki görevlerinde kültürden uzak işler yaptığına dikkat çekilen Durmuş için Genco Erkal “Zaten Kültür A.Ş’den bir şey beklemiyoruz biz. Hayırlı olsun. Onların kültürden anladıkları bu herhalde” diye konuştu.

Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Karate Federasyonu Asbaşkanlığı yapan Duran'ın, Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevine de devam ettiği biliniyor.

Cumhuriyet'ten Orhun Atmış'ın haberine göre Duran'ın özgeçmiş dikkatleri çekti. 1972 doğumlu Duran'ın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezunolduğu bilinirken, daha önce Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanlığı yaptığı ifade edildi. Duran, aynı zamanda Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevine de devam ediyor.

Kriz sonrası görevden alınmıştı

Daha önce 2014 yılında Şehir Tiyatroları müdürlüğüne güreş hakemliği ve zabıta müdürlüğü gibi görevlerde çalışan Şevket Demirkaya’nın atanması da kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Medyada Demirkaya’nın atanması için, “idari işler kapsamındaki rutini takip ediyor, bürokratik bir görev” denmişti. Bir sene sonra Demirkaya, Levent Üzümcü’nün Şehir Tiyatroları’ndan ihraç krizi sonrası kurumun yöneticileri ve sanatçıları tarafından yapılan destek toplantısına göz yumduğu iddiasıyla görevden alınmış, medya tarafından gündeme getirilmişti.