İBB, Kazlıçeşme mitingine servis edilen otobüslerin kira dekontlarını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından, pazar günü AKP'nin Kazlıçeşme mitingine vatandaşları taşıyan otobüs ve vapurlarla ilgili yanıt verdi. İBB'nin Twitter hesabından otobüsler ve vapurlar karşılığında ödenen miktarı gösteren banka dekontlarını yayımladı.

İBB açıklamalarında "Otobüs kiralamaları; UKOME’nin, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden 30.06.2005 tarihli kararına göre yapılabilmektedir. Maçlar için kulüplere, piknik organizasyonları ve toplantılar için derneklere, partilere vs. otobüs kiralamaları yapılmaktadır. Kazlıçeşme'deki miting için kiralanan vapur ve otobüsler de standart tarife üzerinden bedeli mukabilinde kiralanmıştır" diye yazdı. Yayınlanan dekontlarda, İBB'ye ait otobüslerin 194 bin 700 liraya, 3 vapurun ise 5 bin liraya kiralandığı görünüyor..