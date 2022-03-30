İBB Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt: KDV düzenlemesi üst gelir grubu konut alıcısına yaradı

İBB Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, konutta KDV düzenlemesine ilişkin olarak, "KDV düzenlemesi üst gelir grubu konut alıcısına yaradı" değerlendirmesini yaptı.

Kurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "150 m2’den büyük konutlarda kademeli vergilendirmeye geçildi. Lüks konutlarda net bir şekilde KDV indirilmiş oldu. Fiyatlar düşer mi? Net alanı 150 m2’nin altındaki konutun KDV oranı her yerde yüzde 1’den, 8’e çıktı. Anadolu’da konut fiyatları artacak. Büyükşehirlerdeki emlak rayiçli KDV uygulaması kalkmış oldu. Yüzde 1 KDV oranına tabi konut yapılacak arsa kalmayan İstanbul'a iyi haber yok" ifadesini kullandı.

Kurt paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Sektör canlanır mı? KDV indiriminin sektöre sihirli değnek etkisi yapmayacağı açık. Eğer sektör hareketlensin, konut fiyatları düşsün isteniyorsa, inşaat maliyetlerindeki girdilere ait yüzde 18’lik KDV oranı düşürülmeli Dar ve orta gelirliye müjde var mı? Maalesef yok. Dar ve orta gelir grubunun ev sahibi olması için sosyal konut yapımı finansal ve vergisel olarak desteklenmeli"