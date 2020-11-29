İBB kayıp eşyaları e-Devlet'ten sahibine ulaştıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT, toplu taşıma ve duraklar unutulan eşyaları e-Devlet sistemine kaydedecek, eşyaları sahipleriyle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında, durak ve istasyonlarda unutulan eşyaları e-Devlet üzerinden sahiplerine ulaştıracak. Yarın devreye girecek uygulama ile TC kimlik numaralı kayıp eşyalar e-Devlet sistemine girilecek, sahiplerine SMS ve e-Devlet uygulama bildirimiyle haber verilecek. Eşya sahipleri e-Devlet üzerinden kayıp eşya başvurusu da yapabilecek ve bu başvurular İETT’nin sistemine düşecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İstanbul’da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ile durak ve istasyonlarda unutulan eşyalar, görevliler tarafından kayıt altına alınarak Karaköy’deki İETT Tünel binasındaki kayıp bürosuna götürülüyor. Sahibi bulunan eşyalar buradan sahiplerine teslim ediliyor, sahipsiz kalanlar ise ihale ile satılıyor. Bazı giyim eşyaları ve kırtasiye malzemeleri ise yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

İBB verilerine göre toplu ulaşım araçlarında en çok kart unutuluyor veya kaybediliyor. Geçen yıl araçlarda ve duraklarda 50 bin İstanbulkart ile 12 bin pasaport, ruhsat, nüfus cüzdanı gibi kişisel kimlik kartı bulundu, yalnızca yüzde 18’i sahipleri verilebildi. Sahipsiz kartlar, kartı çıkaran kurumlara gönderildi.