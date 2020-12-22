İBB, kamu zararına yol açacağı gerekçesiyle Çamlıca Camisi’ne metro projesini rafa kaldırmış

Rafa kaldırılan raylı sistem projesi hakkında Şehir içi ulaşım maliyetlerine göre, bir hatta raylı sistem yapılabilmesi için o hatta her bir saatte 12 bin 800 ila 32 bin yolcu oluşması gerekiyor. Metro yapmak içinse saatlik yolcu sayısının 32 binin üzerine çıkması anlamlı bulunuyor. Otobüs hattı açmak için gereken saatlik yolcu talebi de 225 ila 6 bin 400 olarak ifade ediliyor. Çamlıca hattında yapılan incelemelerde ise saatlik yolcu sayısının mesai başlangıç ve bitişi gibi pik saatlerde bile saatte 3 bin civarında kaldığı, günlük yolcu akışının dahi 19 bin 500'ü aşmadığı tespit edildi. Maliyeti 250 milyn liraydı Çamlıca Camisi'ne yolcu taşıyacak raylı sistem başlangıçta Altunizade-Ferah Tepesi-Çamlıca Camisi şeklinde 3 duraktan oluşacak şekilde planlandı. İBB, raylı sistemin bu haliyle 192 milyon Euro'ya (yaklaşık 1.8 milyar TL) mal olacağını hesapladı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı İBB'den 3 duraklı hatta Çamlıca Kulesi'nin de eklenerek revize edilmesini istedi. Böylece maliyet 250 milyon Euro'ya (yaklaşık 2 milyar 335 milyon TL) yükseldi. Projede aç-kapa tekniğinin uygulanacak olması nedeniyle maliyetin yüksek olduğu belirtildi. İBB, projenin fayda-maliyet hesabını yaptırdı. Teknik çalışmalarda hattın kamu yararına değil zararına yol açacağı bilgisi verildi.