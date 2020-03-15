İBB, istenmeyen 'Civelek Sokağı'nın ismini değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kağıthane'de bulunan ve vatandaşların şikâyette bulunduğu 'Civelek Sokağı'nın ismini değiştirdi.

Kağıthane Belediyesi’nin 2018 yılında talep ettiği, Çağlayan’da bulunan 'Civelek Sokağı' isminin değiştirilmesi teklifi, İBB Meclisinin mart ayı toplantı gündemine alındı. İBB Harita Müdürlüğü’nün Meclise gönderdiği teklifte şöyle denildi: "Kağıthane Belediye Başkanlığı’nın 27 Kasım 2018 tarihli yazı ve eki Meclis Kararı ile; Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi’nde yer alan ‘Vatan Caddesi’nden başlayıp, ‘Park Caddesi’nde biten ‘Civelek Sokağı’ isminin ‘Nilgün Sokağı’ olarak değiştirilmesi talep edilmektedir."

İBB Meclisi, Kağıthane Belediyesi’nden gelen sokak ismi değişikliğini oy birliğiyle uygun görmedi. Kararda, “Civelek Sokağı’ isminin ‘Nilgün Sokağı’ olarak değiştirilmesine ilişkin talep incelenmiş olup; isim değişikliği talebi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ni bozduğu için uygun görülmemiştir.” denildi.

TDK'ya göre Civelek

Sokak sakinlerinin değiştirilmesini istediği “Civelek” kelimesinin, Türk Dil Kurumu ( TDK) sözlüğündeki karşılığında “Canlı, neşeli ve sokulgan” deniyor. Civelek için sözlükte ayrıca, “Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı” açıklaması yer alıyor.