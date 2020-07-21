İBB, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 vurgusu yaptı: Yasalar uygulanmış olsaydı, Pınar Gültekin bugün aramızda olacaktı

İBB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Artık yeter” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284'ün uygulanmasını ve kadınların eşit yaşamasını istiyoruz. Yasalar uygulanmış olsaydı Pınar Gültekin bugün aramızda olacaktı. Tek bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz yok!"

Ne olmuştu?

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

DHA'nın aktardığına göre, gözaltına alınan ve eski sevgilisi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı'nın şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Cemal Metin Avcı, burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayılınca boğarak öldürdü. Ardından, Pınar'ın cesedini varile koyup yaktı, üstüne beton döktükten sonra ormanlık alana götürüp attı. Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

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