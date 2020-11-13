İBB ile AKP'li üyeler arasında kentsel dönüşüm ayrılığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Planlama Müdürlüğü’nün, beklenen İstanbul depremi çerçevesinde sunduğu çatı piyesi düzenlemesi teklifi İBB Meclisi’nde AKP engeline takıldı. Konuyla ilgili olarak, 'İstanbul İmar Yönetmeliği’nde çatılarla ilgili olarak yapılmak istenen değişiklik teklifini, çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu reddetti.

ANKA'dan Oktay Yıldırım'ın haberine göre, İBB Meclisi, gündeme '1 Nolu Rapor' olarak sunulan 'İstanbul İmar Yönetmeliği Değişiklik Taslağı' teklifini görüştü. İBB Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan, depreme dayanıksız binaların daha hızlı bir şekilde kentsel dönüşümüne katkı sağlamak için hazırlanan teklifte özetle şöyle denildi:

“30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan 6,6. büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da beklenen ve endişeye sebep olan büyük Marmara depremi gerçeğini yeniden gündeme getirmiştir. Yıkılma ve hasar alma ihtimali yüksek olan bina sayısının çok fazla olduğu kentimizde, can ve mal güvenliğinin sağlanması adına kentsel dönüşümü hızlandırmak için, kullanışsız, konforsuz çatıların veya çatı arası piyeslerin kullanılır ve konforlu mekanlar haline dönüştürerek; bağımsız bölüm haline getirilmesi, ekonomiye kazandırılması, kaçak kullanımların önüne geçilmesi, orta gelir grubuna yönelik konut üretimin sağlanması ve kentsel dönüşümün önünü açmak amacıyla meri İstanbul İmar Yönetmeliği’nde ‘Çatılar’ ile ilgili hükümlerde yapılmak istenen değişiklikleri içeren taslak oluşturulmuştur.”