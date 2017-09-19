"İBB, hükümete yakın vakıflara yardım ediyor, kamunun cebinden 800 milyon lira çıkıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) kullandığı üç taşınmazın kirasını ödediği iddia edildi. TÜRGEV'in üç taşınmazı belediyeye yaklaşık 3.5 milyon lira iken hükümete yakınlığıyla bilinen diğer vakıflara yaptığı taşınmaz ve hizmet desteğinin kamuya faturası 800 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberi aynen şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP’ye yakın vakıflara son üç yılda İstanbul’un çeşitli ilçelerinde milyonlarca lira değerinde arsa verdi. Arsa veremeyince bina kiraladı bu binaların tüm masraflarını belediye bütçesinden karşıladı. Toplam 32 taşınmazın bedeli ya da başka bir tabirle kıyağın bedeli yaklaşık 800 milyon lira. Tüm bu arsalar, binalar İBB Meclisi’ne gelen teklif protokollerle verildi. İşte parsel parsel vakıflara verilen arsalar ve ortalama değerleri:

Ensar Vakfı:

Vakfın kullanımına son 3 yılda 9 taşınmaz sunuldu. Bu kıyağın toplam bedeli 400 milyon lirayı buldu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV):

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV, İBB’nin en sevdiği vakıflardan. Vakıf için 3 taşınmazın kirasını İBB ödüyor...

İlki, Avcılar’da Gümüşpala Mahallesi’nde Eski Londra Asfaltı Caddesi’ndeki taşınmaz. Bunun için rapor 18 Eylül 2015 tarihinde İBB Meclisi’ne geldi. İBB 10 yıl boyunca binanın kirasını ödemeye devam edecek. Taşınmazın yıllık kira bedeli 984 bin lira.

Taşınmazların ikincisi de Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde. İBB Meclisi’ne aynı tarihte gelen teklifle buranın da kirasının 10 yıl süreyle ödenmesine karar verildi. Taşınmazın yıllık kira bedeli tam 1 milyon 608 bin lira.

Üçüncüsü ise Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi’nde yer alıyor. İBB Meclisi’ne 12 Kasım 2015 tarihinde gelen raporla İBB tarafından kirasının kira süresince, yani her yıl uzatılarak ödenmesine karar verildi. Yıllık kira bedeli 996 bin lira...

3 binanın belediye bütçesine maliyeti 10 yıl için zam yapılmaksızın yaklaşık 35 milyon lirayı buluyor.

Vakıfla İBB arasında 12 Mayıs 2017’de bir ortak hizmet protokolü de yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA):

Bilal Erdoğan’ın arkadaşı İsmail Emanet’in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kullanımına da İBB tarafından toplam 3 taşınmaz tahsis edildi.

İlki, İBB Meclisi’ne 18 Eylül 2015 tarihinde gelen raporla Üsküdar Ahmediye Mahallesi Tunusbağı Caddesi Kepçedede Sokak’taki arazi. Orta ve yükseköğrenim öğrencilerine konaklama hizmeti sağlamak amacıyla 10 yıl süreyle vakfın kullanımına tahsis edildi. Arsanın toplam değeri 3 milyon 500 bin lira...

İkincisi İBB Meclisi’ne aynı tarihte gelen teklif raporla Sarıyer Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Atatürk Oto Sanayi de yer alan taşınmazdı. İBB tarafından kirası ödenen taşınmaz da 10 yıl süreyle öğrencilere konaklama hizmeti vermesi amacıyla vakfın kullanımına tahsis edildi. Taşınmazın yıllık kira bedeli: 1 milyon 68 bin lira...

Üçüncüsü, İBB tarafından aynı tarihte meclise gelen ve kirası İBB tarafından ödenen Fatih Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi’ndeki taşınmaz... 10 yıllığına vakfın kullanımına sunulan binanın yıllık kira bedeli 150 Bin lira...

İBB ve vakıf, yürüttükleri “Ortak Hizmet Projesi” kapsamında 12 Mayıs 2017 tarihinde ek protokol yaptı.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı:

Yönetim kurulunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın gibi siyasilerin yer aldığı Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’na da İBB’nin tanıdığı ayrıcalıklar dikkat çekiyor. Vakfa Bakırköy’de 3 arsa, Fatih’te 1 bina olmak üzere 4 taşınmaz 25 yıllığına tahsis edildi.

O taşınmazlar şöyle:

Topbaş’ın damadı Ömer Kavurmacı’nın ortak olduğu Koru Florya Projesi’ne komşu İBB’ye ait arsa ortaöğretim alanıyken, 22 Temmuz 2016’da İBB Meclisi’ne gelen raporla ortaöğretim bölümü özel eğitim alanına dönüştürüldü. Bu rapordan 2 buçuk ay sonra İBB Meclisi’ne 14 Ekim 2016 tarihinde gelen raporla “eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere” 25 yıl süreyle vakfa tahsis edildi. Arsanın piyasa değeri 144 milyon lira. Bakırköy Şenlik Mahallesi’nde Ahmet Cevdet İkdam Caddesi’nde yer alan arsa 10 bin 500 metrekare.

Aynı yere yakın konumda ve aynı tarihte 2 bin 301 metrekarelik bir arsa da vakfa verildi. Arsanın değeri 31 milyon 562 bin lira.

Bakırköy’de değeri 43 milyon 946 bin lira olan 3 bin 205 metrekarelik arsa da vakfın kullanımına verildi.

Vakıf, İBB Meclisi’nden 22 Ağustos 2016’da yazdığı yazıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak için Fatih Binbirdirek Mahallesi’ndeki vakıf merkez binalarına yakın İBB’ye ait bir arazinin tahsisini talep etti. İBB Meclisi’ne 21 Eylül 2016 tarihinde gelen raporla arsa 25 yıl süreyle bedelsiz olarak vakfa tahsis edildi. Arsanın piyasa değeri 52 milyon 500 bin lira...

İlim Yayma Vakfı:

Mütevelli Heyeti Başkanı vekilliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı İlim Yayma Vakfı’na İBB tarafından Başakşehir’de 2 ve Pendik’te 1 olmak üzere 3 arsa tahsis edildi.

Vakfa Başakşehir İkitelli-2 Mahallesi’nde 10 yıllığına verilen 2 arazi yan yana ve toplam yüzölçümleri yaklaşık 17 bin metrekare. Arsalardan biri yaklaşık olarak 13 milyon 500 bin lira, diğeri ise 14 milyon 500 lira değerinde.

İBB, arsaları 18 Eylül 2015 yılında eğitim tesisi inşa etmek ve eğitim hizmetlerinde kulanılmak üzere vakfa bedelsiz tahsis etti.

Pendik Şeyhli Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerindeki 5 bin 773 metrekarelik arsa ise İBB tarafından vakfa eğitim ve sosyal hizmetlerde kullanılması amacıyla 12 Mayıs 2017 tarihinde 25 yıllığına bedelsiz tahsis edildi. Arsanın değeri tam 38 milyon lira...

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı:

İBB toplam 6 taşınmazın kirasını ödüyor. Bunların hepsi İBB ile vakıf arasında yürütülen “Ortak Hizmet Projesi” kapsamında yapılıyor. Bu kiraların hepsi İBB’ye gelen teklif raporların kabul edilmesiyle meclise verilen yetki ile karşılanıyor.

İBB Meclisi’ne 14 Mayıs 2017 tarihinde gelen raporla Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’ndeki Çömlekçi Çukuru Sokak’ta yer alan ve kirası İBB tarafından ödenen bina, vakfa yurt olarak kullanılması için verildi. Protokol, “orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin vakıfla sürdürülen ortak hizmet projesi” kapsamında yapıldı.

Binanın piyasa değeri 30 milyon 200 bin lira. Üsküdar’da ise vakıf için 4 binanın kirası ödeniyor.

İlki Cumhuriyet Mahallesi Libadiye Caddesi Coşkun Sokak’taki taşınmazın kirası da İBB tarafından ödeniyor. Bu kapsamda 18 Eylül 2015 tarihinde İBB Meclisi’ne gelen raporda öğrencilere konaklama hizmeti verilmesi için vakfın kullanımına tahsis edildiği belirtiliyor. Taşınmazın yıllık kira bedeli 267 bin lira.

İkincisi Kısıklı Aydınoğlu Sokak üzerindeki bir taşınmaz. Yıllık kira bedeli: 276 bin lira.

Üçüncüsü de Küçükçamlıca Mahallesi’nde yer alıyor. Taşınmazın yıllık kira bedeli 267 bin TL.

Dördüncüsü ise Bulgurlu Mahallesi Günaydın Çıkmazı’nda yer alıyor. Burasının kirası 12 Mayıs 2017 tarihinde İBB Meclisi’nce ek protokolle ödeniyor. Protokolde yukarıda belirten maddelerin aynısı yer alıyor. Taşınmazın yıllık kira bedeli: 400 bin lira...

Vakıf için son olarak Gaziosmanpaşa’da Merkez Mahallesi Ecla Sokak’taki taşınmazın kirası da ödeniyor. Yıllık kira bedeli: 951 bin 720 lira...

Bu vakıfla da 12 Mayıs 2017 tarihinde ek olarak ortak hizmet protokolü yapıldı.

Fatih İlim ve Kültür Vakfı:

Vakıf, İBB’ye 14 Temmuz 2016 tarihinde bir yazı yazarak Pendik Kurtköy Mahallesi’ndeki 4 bin 399 metrekarelik alanın eğitim faaliyetlerinde kullanmak üzere tahsisini talep etti. İBB Meclisi’ne 14 Ekim 2016 tarihinde gelen raporla arazi vakfa 25 yıl süreyle bedelsiz bir şekilde tahsis edildi. Hava fotoğraflarından şu an boş görünen arsanın piyasa değeri 13 milyon 200 bin lira...

Daru’l Fünun Vakfı:

Fatih Kalenderhane Mahallesi, Cemal Yener Tosyalı Caddesi’nde 10 yıl süreyle 2 binanın kirası ödeniyor. Binaların ikisinin de ayrı ayrı yıllık kira bedeli 168 bin TL...

Kemal Efendi Vakfı:

Erdoğan’ın hocası olarak nitelendirilen Kemal Efendi’nin kurucusu ve onursal başkanı olduğu vakıf, Fatih’teki bir arsa için İBB’ye 26 Ekim 2016 tarihinde yazı yazdı. İBB de 15 Aralık 2016’da meclise gelen raporla arsayı bu vakfa 25 yıllığına bedelsiz tahsis etti. Arsanın değeri: 2 milyon 500 bin TL...

Vakıflar farklı protokol aynı

Protokole göre İBB’nin yapacağı işler şöyle:

* Binanın kirasını, ortak giderlerini ve aidat ödemelerini gerçekleştirmek...

* Uygun göreceği yurt ve binaların bakım ve onarım işlerini yapmak... Vakfın yapacağı işler ise şöyle:

* Yurt işletmesini yapmak...

* Elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, temizlik ve iklimlendirme giderlerini karşılamak...

* İBB’nin yurdun kapasitesinin yüzde 10’u kadar dar gelirli yoksul, muhtaç kimsesiz ve engelli öğrencilerin bedelsiz olarak barındırılması talebini kabul etmek...

Üniversiteye vakıf şartı

İBB, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’yle 3 yıllık süreçte ayrı zamanlarda yurt binası inşaatı üzerine ortak hizmet protokolü yaptı. Ancak protokole vakıf ve derneklerin de yurtları işletebileceğine ilişkin madde konulması İBB Meclisi’nde tartışma yaratmıştı.

CHP İBB Basın Sözcüsü Tarık Balyalı, hazırladığı raporun 3 yılı kapsadığını belirterek şöyle konuştu: “Biz İstanbul’da AKP’nin iktidar olduğu ilçelerle birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelerden bu vakıf ve derneklere tahsis ve kiralamalar yapıldığını biliyoruz. Yine Maliye başta olmak üzere pek çok bakanlıktan önemli ve büyük tahsisler yapıldı. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye genelinde piyasa değeri on milyarlarca lirayı bulan arsa ve bina tahsislerinin bu vakıf ve derneklere yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Bu yapılan kesinlikle tahsis değil ‘Belediyelerin ve kamu kurumlarının içini boşaltmaktır.’ Raporumuzun diğer bölümünde de İBB’nin bu vakıf ve dernekler için yaptığı bina kiralamaları var. İBB bu vakıf ve derneklerin işleteceği bu binalar için her yıl 10 milyon kira ödeyecek. Ayrıca bu vakıf ve derneklerle yapılan protokollerle var olan ya da ileride var olacak bütün binaların inşaat, bakım, onarım ve tefrişat işlerini de İBB üstlenecek. Bu nedenle söz konusu vakıf ve derneklere yapılan tahsisler yeniden gözden geçirilmeli ve bu anlayışa karşı topyekûn bir mücadele başlatılmalıdır. Bu yapılanlar “çocuklarımıza yurt yapıyorlar ne var ki” gibi içi boş sözlerle açıklanamaz. Çok kısa sürede yapılan bu tahsisler bize AKP’nin Yeni Türkiye’sindeki eğitim sistemini bu vakıf ve dernekler üzerinden inşa etmek istediğini gösteriyor. Bu vakıf ve derneklere yapılan tahsisler, eğitim sistemimizde son dönemde müfredatta yapılan değişiklikler gibi olaylardan ayrı düşünülemez. Bunların hepsi birden AKP’nin yeni eğitim sisteminin inşasının bir parçasıdır...”