Koronavirüs vakasının ardından İBB hijyen çalışmalarını sıklaştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından birçok bölgede sürdürülen hijyen çalışmalarını sıklaştırdı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), saat 17'ye kadar Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında dezenfektasyon uygulaması yapacak.

Hijyen çalışması yapılacak bazı güzergahlar ve çalışma saatleri şöyle: