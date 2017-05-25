İBB, hayvan hakları savunucusundan şikâyetçi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) koordinatörü Burak Özgüner’den Kısırkaya Barınağı’na eleştirileri nedeniyle iftira ve hakarette bulunduğu ve kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerini engellediği iddiasıyla şikâyetçi oldu. İBB, ayrıca Özgüner'in beyanlarını yayınlayan T24 ve İhlas Haber Ajansı'ndan da şikâyetçi oldu.

bianet'ten Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre, Özgüner’in yöneticileri arasında bulunduğu Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği, binlerce hayvan kapasiteli Kısırkaya barınağı projesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için önce İBB’ye başvurmuş, talep reddedilince Temmuz 2014’te İBB’ye dava açmıştı. Özgüner’in de aralarında bulunduğu hayvan hakları savunucuları, 2014’ten beri Kısırkaya barınağının kapatılması için hem sokak eylemleri hem de hukuki mücadele veriyordu.

İBB, Özgüner’in “İBB’nin sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını göz ardı ederek kamuoyu nezdinde kurumu karalama ve suçlu gösterme gibi saiklerle ilgili birimin (Kısırkaya barınağı) toplama kampı olduğu, sokak hayvanlarına sokaklardan çöp toplamış gibi muamele edildiği iddiasını sosyal medya üzerinden sürdürdüğünü” söyledi.

İBB, Özgüner’in beyanlarını yayınlayan T24 ve İhlas Haber Ajansı’ndan da şikâyetçi oldu.

İBB şikâyetinde Özgüner’in barınak arazisinde tespit yaptırmadan “aleyhe kasıtlı ve yanlış yönlendirme yaptığını” söyledi.

Ancak İstanbul 6. İdare Mahkemesi Temmuz 2015’te verdiği kararda tesisin “kısmen mera, kısmen de korunacak kumsal ve sahil kumullu alanda yer aldığını” ve barınak inşaatının mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğunu söylemişti. Ancak yürütmenin durdurulması ve ya projenin iptaline ilişkin bir karar çıkmamıştı.

Mahkeme, Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği'nin barınak projesinin iptal edilmesi için İBB'ye yaptığı talebin İBB'ce reddedilmesinin de hukuka aykırı olduğuna karar vermişti.

İBB’nin şikâyeti reddedildi

İBB’nin başvurusunu değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, şikâyet konusu haberin içeriğinde izlenen yasal süreçten bahsedildiğini ifade etti.

“Bir tüzel kişiliğe yönelik beyanlarla bu suçun işlenemeyeceği, kurumların bu suçun mağduru olamayacağı, eleştirilerin şikâyete konu suçun unsurlarını oluşturmadığını” söyleyen savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İBB karara itiraz etti ancak İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği de itirazın reddine karar verdi.

İBB daha önce de aktivistlere dava açmıştı

İBB, Kısırkaya barınağı projesine karşı tesisin önünde düzenlenen eyleme katılanlara “kamu malına zarar” iddiasıyla iki kez dava açmış, aktivistler ilk celsede beraat etmişti.