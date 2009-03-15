İBB halka açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştirakler özelleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, başta İDO olmak üzere belediyeye ait şirketleri halka açmak istediklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, NTV'ye yaptığı açıklamalarda İDO olarak bilinen İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş 'nin halka arz yoluyla özelleştirileceğini söyledi. Topbaş, diğer iştiraklerin de aynı yöntemle özelleştirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.



"Yasanın getirdiği sorumlukla bir özelleştirme programı hazırladık" diye Kadir Topbaş, şöyle konuştu:



Başta İDO olmak üzere, İGDAŞ, İSPARK’ı da halka açmak istiyorum. Blog olarak satmak yerine, bir menfaat bir kar varsa bu halkımızın; İstanbullular’un olsun istiyoruz. Bu şirketler para kazanırsa halkımız da para kazansın arzusundayız. Diğer şirketler için de böyle bir projemiz var ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz.



Özellikle Yerel Seçimler öncesi CHP’nin İstanbul adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplam 23 şirket bulunuyor.



Şirketler şunlar: BELBİM A.Ş., BELTUR A.Ş., BİMTAŞ, HALK EKMEK A.Ş., HAMİDİYE A.Ş., İDO A.Ş., İGDAŞ A.Ş., İDTM A.Ş., İMAR A.Ş., İSBAK A.Ş., İSFALT A.Ş. , İSPARK A.Ş. , İSTANBUL ENERJİ A.Ş., İSTAÇ A.Ş., İSTON A.Ş., KİPTAŞ A.Ş., KONUT A.Ş., KÜLTÜR A.Ş., SAĞLIK A.Ş., SPOR A.Ş., ŞİŞLİ KÜLTÜR A.Ş., ULAŞIM A.Ş.



