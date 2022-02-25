İBB Halk Ekmek YK Başkan Vekili Nama: Savaşın Ukrayna’dan sonra en büyük zararını biz göreceğiz; önümüzdeki aylarda ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Bu emperyal savaşın, Ukrayna’dan sonra en büyük zararını, Türkiye olarak biz göreceğiz. Önümüzdeki aylarda Ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum." açıklamasını yaptı.
24 Şubat itibariyle sıcak çatışmaya evrilen Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Türkiye’de belli bazı tarımsal ürünlerde ciddi fiyat artışları yaşanabileceği dile getiriliyor. Türkiye hububat ithalatının büyük kısmının söz konusu iki ülkeden yapıyor.
İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da, mevcut tablo karşısında Halk Ekmek fiyatlarına da yüksek oranda zam gelebileceğini sinyalini verdi.
"Maalesef son yıllarda buğdayda dışa bağımlı hale geldik!"
Nama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu emperyal savaşın, Ukrayna’dan sonra en büyük zararını, Türkiye olarak biz göreceğiz. Maalesef son yıllarda buğdayda dışa bağımlı hale geldik! Buğday ithalatımızın yüzde 80’nini Ukrayna ve Rusya’dan karşılıyoruz. Önümüzdeki aylarda Ekmek fiyatlarını düşünmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.