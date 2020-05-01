İBB Halk Ekmek pide üretimine başladı; 1 TL'ye satılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek tarafından pide yapımına başlandığını ifade etti. Pidelerin fiyatı 1 TL olarak belirlendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter'da yaptğı açıklamada, Halk Ekmek'in Ramazan'da pide üretimine başladığını duyurdu. Ongun paylaşımında, "İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler" ifadelerini kullandı.