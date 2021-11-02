İBB: Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek
İBB Sözcüsü Ongun Twitter'dan duyurdu
02 Kasım 2021 07:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerinde ekmeklerin 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmeklerin fiyatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Murat Ongun “Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.