İBB gitti, geldi!..



Turkcell Süper Lig'de Konya'da oynanan maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, uzatma dakikalarında İbrahim Akın'ın attığı golle 2-1 kazanmayı başardı.



Turkcell Süper Lig'in 8. hafta maçında Konyaspor, kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.



Maçın ilk yarısında deplasman takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor daha üstün gözüktü. Özellikle İbrahim Akın'la çok net pozisyonlar yakalayan İstanbul ekibi, kaleci Jefferson'ı bir türlü geçmeyi başaramadı.



Ev sahibi Konyaspor'un ise ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlandığı görüldü ve ilk yarı golsüz sona erdi.



İkinci yarıda Konyaspor biraz toparlanmış gözükse de, deplasman takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor 80. dakikada Erman Kılıç'ın attığı golle 1-0 öne geçti.



Golden 5 dakika sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi takım, 85. dakikada Brezilyalı oyuncusu Da Silva Kaue'nin golüyle beraberliği yakalamayı başardı.



Maçın uzatma dakikalarında ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamayan İbrahim Akın, attığı golle kendini affettirdi ve takımına galibiyet golünü atan isim oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 2-1 galip geldi.



Bu sonuçla Konyaspor 10 puanda kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor puanını 9'a çıkarttı.



KONYASPOR: 1 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Mustafa Sönmez, Özgür Fatih Kalaycı

Konyaspor: Jefferson, Mehmet Çoğum, İsmail Güldüren, Ömer Gündostu, Kaue Da Silva, Cihan Haspolatlı, Mustafa Er, Fahri, Erhan Albayrak, Erdal Kılıçarslan, Veysel

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Rızvan, Mahmut Tekdemir, Barbosa, Gökhan Süzen, Kerim Zengin, Efe, Tjikuzu, Erman Kılıç, İbrahim Akın, Gökhan Kaba

Sarı kartlar: Dk. 19 İsmail Güldüren, Dk. 27 Ömer Gündostu (Konyaspor), Dk. 6 Efe, 43 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Goller: Dk. 85 Da Silva Kaue (Konyaspor), Dk. 80 Erman Kılıç ve Dk. 90 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)





MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada, Tjikuzu'nun derinlemesinde pasında topla buluşan İbrahim Akın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Jefferson'da kaldı.



19. İbrahim Akın'ın ara pasında topla buluşan Barbosa'ın yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak Jefferson'ın ellerinde kaldı.



37. dakikada, Kerim Zengin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde İbrahim Akın topla buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



45. dakikada topla birlikte ceza sahasında hareketlenen İbrahim Akın, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İbrahim Akın'ın vuruşunda Jefferson topu güçlükle çeldi.



Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.