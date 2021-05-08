İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstiklal bir Anka kuşudur, kimse öldü sanmasın, küllerinden doğacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstiklal Caddesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak "İstiklal bir anka kuşudur. Kimse öldü sanmasın, küllerinden doğacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kültür Varlıkları ve kentsel dönüşümden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi ile ilgili restorasyon çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İBB Miras durmuyor, İstiklal’in incisi Markiz’in cephesinin restorasyonuna başladık. Kapısını kilitli görmek hepimizi üzüyor. İstiklal bir anka kuşudur. Kimse öldü sanmasın, küllerinden doğacak" ifadelerini kullandı.