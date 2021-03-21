İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Ne Gezi Parkı ne de Topçu Kışlası 2.Bayezid Vakfı yoluyla meydana gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, söz konusu devirle ilgili Twitter hesabından bir video yayınlayarak, "Taksim Gezi Parkı, 2.Bayezid'den tam 445 sene sonra yapıldı." açıklamasını yaptı.

Mahir Polat'ın paylaşımı şöyle:

"Gezi Parkı devri konusunda hakikat:

Ne tarihe ne de yasaya dayanmıyor

Ne Gezi Parkı ne de Topçu Kışlası 2.Bayezid Vakfı yoluyla meydana gelmedi

3.Selim ile 2.Bayezid’i karıştıranlara: aralarında 310 yıl var Taksim Meydan çalışmamız hala kurulda onay bekliyor!"

TIKLAYIN: Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi!