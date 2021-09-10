İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: 2. Nolu Koruma Kurulu, ‘Yeni Taksim’ projesini 208 gündür gündeme almıyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbullunun katılımıyla seçilen ‘yeni Taksim’ projesinin 1 senedir Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından gündeme alınmadığını açıkladı.

İBB, yeni yönetimi göreve gelince Taksim başta olmak üzere İstanbul’un ünlü meydanlarını tasarlamak üzere yarışma açarak halkın oyuna sundu. Sadece Taksim Meydanı için 146 proje başvururken, 209 bin İstanbullu oy kullanarak beğendiği tasarımı seçti, yarışmayı ‘Taksim Kolektifi’ projesi kazandı.

Ancak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbullunun katılımıyla seçilen projeyi 1 senedir Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün konuyu gündemine almadığını açıkladı. Polat, “Taksim Meydanı, tam 209 bin 728 İstanbullunun oy kullandığı proje. Uygulayabilmemiz için 2. Nolu Koruma Kurulu’nun onaylaması gerekiyor. Tam 208 gündür her konuyu görüşen kurul Taksim’i gündeme almıyor. Cevap yok, açıklama yok” dedi.