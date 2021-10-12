İBB Genel Sekreter Yardımcısı: Adalar’da, Boğaz’da, denize sıfır, 700 m2 İstanbul’un en güzel binaları aylık 2000 TL, kiralanması da yasal değil

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan mahkeme kararıyla İBB’ye geçen ve TÜGVA'nın organizasyonlara kiraladığı Büyükada İskelesi’nin üst katına ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evinize ne kadar kira ödüyorsunuz? Adalar'da, Boğaz'da, denize sıfır, 700 m2 İstanbul’un en güzel binaları aylık 2000 TL! Kiralanması da yasal değil. Osmanlı tarihinde kamunun malına çökerek kurulan vakıf var mı? Biz vakfı kendi malını vermek olarak biliyorduk. Haramdır haram" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını dairfotoğraflar paylaştı.

Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. “Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz” diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız.”

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Üçüncü şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018’de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız” ifadelerini kullandı.

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