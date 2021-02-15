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İBB, Galata Meydanı'na açılan Nusret posterini kaldırdı

15 Şubat 2021 23:21

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binaya örtülen 'Nusret Gökçe' resminin kaldırıldığını duyurdu.

Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binanın ‘Nusret Gökçe’ resmiyle örtüldüğü görülmüştü.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, “Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez” demişti.

"Beyoğlu'na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı"

Mahir Polat, "İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu’na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı" ifadelerini kullandı.

 

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