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İBB, Fenerbahçe sahilindeki projeden vazgeçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan Fenerbahçe sahiliyle ilgili tepki çeken projeyi iptal etti

27 Mart 2017 23:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan Fenerbahçe sahiliyle ilgili tepki çeken projeyi iptal etti. Panelleri sökmeye başladı.

Fenerbahçe sahilinde yapılacak yaklaşık 12 bin metrekare alanı kapsayan projede 7 adet tenis kortu, idari birim ve kafeterya yer alıyordu.  Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylülerin görüşü sorulmadan hazırlanan projede, bölgede bulunan 250 civarında ağacın kesilme riski vardı. Proje için dün sahil panellerle çevrilmişti.

GazeteKadıköy’e konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu projenin iptal edilmesinin sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Daha öncede söylediğimiz gibi bu tür projelerin halkla paylaşılıp, halkın görüşünün alınması gerekir. Bir ihtiyaç varsa halkın böyle bir talebi varsa bu elbette değerlendirilir. Ama  yurttaşlarımızın dinlenme, spor, yürüyüş yapma alanı olarak kullandığı bir alana böyle bir inşaat yapmak doğru değil.” 

Göztepe Ataşehir Ümraniye metro hattı çalışmaları kapsamında Göztepe 60.Yıl Parkı’na metro istasyonu yapılacak. Burada bulunan Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi’nde yer alan kortlar da Fenerbahçe sahiline taşınacaktı.

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