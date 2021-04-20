İBB: Faaliyetlerimiz arasında hizmet pasaportu sağlayarak yurt dışı gezisi organize etmek bulunmamaktadır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve geri dönmedikleri ortaya çıkan ve başka belediyelerin de benzer işlemleri yaptığı yönündeki iddialarıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Bir Twitter kullanıcısının "tek yön gidiş kültür turlarınız ne zaman başlar" sorusuna İBB, "Faaliyetlerimiz arasında hizmet pasaportu sağlayarak yurtdışı gezisi organize etmek bulunmamaktadır." şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 'gri pasaport' soruşturması başlattığı olayla ilgili İBB'nin Twitter kullanıcısıyla aralarında geçen diyalog şöyle:

"@istanbulbld tek yön gidiş kültür turlarınız ne zaman başlar

İBB: Faaliyetlerimiz arasında hizmet pasaportu sağlayarak yurtdışı gezisi organize etmek bulunmamaktadır."

Ne olmuştu?

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

İçişleri Bakanlığı, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada, vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kilit'in ismi Yeşilyurt Belediyesi'nin dışında Ordu Korgan Belediyesi'deki Hannover gezisinde de anıldı, organize ettiği iddia edildi.