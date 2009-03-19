İBB, Erbil'e öfkeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ''sunucu Mehmet Ali Erbil'in İDO ile ilgili iddialarının doğru olmadığını'' bildirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erbil'in, 16 Marttaki televizyon programında dile getirdiği İDO ile ilgili iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



20 dakika beklendiği söylenen söz konusu aracın, Başbakanlığa ait resmi plakalı bir araç olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



''Ancak, Sayın Mehmet Ali Erbil'in, 'aracın feribot alanına gelmesinin beklenmesi yüzünden bir gecikme yaşandığı' iddiası doğru değildir. Ağır ve uzun araçlar feribotlara her zaman en son alınmaktadır. Bütün araçlar feribota yerleştikten sonra söz konusu otobüs feribota alınmaya çalışılmış, ancak üzerindeki sistem ve ekipman nedeniyle başarılı olunamamıştır. Bu nedenle otobüs kara yoluyla yolculuğuna devam etmiştir. Hadise bundan ibarettir. Sayın Mehmet Ali Erbil'in iddia ve yakıştırmaları yersiz ve mesnetsizdir.''





