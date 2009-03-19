T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB, Erbil'e öfkeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ali Erbil'in İDO ile ilgili iddialarının doğru olmadığını öne sürdü

19 Mart 2009 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ''sunucu Mehmet Ali Erbil'in İDO ile ilgili iddialarının doğru olmadığını'' bildirdi. 
 
İstanbul  Büyükşehir Belediyesi, Erbil'in, 16 Marttaki televizyon programında dile getirdiği İDO ile ilgili iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

20 dakika beklendiği söylenen söz konusu aracın, Başbakanlığa ait resmi plakalı bir araç olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

''Ancak, Sayın Mehmet Ali Erbil'in, 'aracın feribot alanına gelmesinin beklenmesi yüzünden bir gecikme yaşandığı' iddiası doğru değildir. Ağır ve uzun araçlar feribotlara her zaman en son alınmaktadır. Bütün araçlar feribota yerleştikten sonra söz konusu otobüs feribota alınmaya çalışılmış, ancak üzerindeki sistem ve ekipman nedeniyle başarılı olunamamıştır. Bu nedenle otobüs kara yoluyla yolculuğuna devam etmiştir. Hadise bundan ibarettir. Sayın Mehmet Ali Erbil'in iddia ve yakıştırmaları yersiz ve mesnetsizdir.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24