İBB doktorlarından Ümit Erdem, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti; belediyede hayatını kaybeden çalışan sayısı 30'a yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ümit Erdem Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İBB'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden çalışan sayısı 30'a yükseldi.

İBB doktorlarından Ümit Erdem, bir süre önce Koronavirüs'e yakalandı. Evinde izolasyon sürecince olan Erdem aniden durumunun kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldı. Erdem, dün hayatını kaybetti. Erdem, bugün öğlen Karacaahmet Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İBB'den yapılan açıklamada ise Eylül ayı içerisinde Koronavirüs'ten vefat eden İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın ardından hayatını kaybeden Erdem ile birlikte; İBB'nin pandemi sebebiyle hayatını kaybeden çalışanlarının sayısı 30'a yükseldiği belirtildi. Diğer yandan, 2 bin vaka ve karantinada olan İBB personelinin tedavi süreçlerinin devam ettiği açıklandı.