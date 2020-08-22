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İBB, deprem odaklı 29 bin konutun yapımına başladı

22 Ağustos 2020 18:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem riski altındaki İstanbul’da 1 yılda, 17 ilçede toplam 29 bin 323 konutun üretimine başladı. Öte yandan deprem için 2019’da gerçekleşen bütçe rakamı, 2020’de 2,5 kat artırarak 341 milyon liraya çıkarıldı.

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