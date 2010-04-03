İBB, Denizlispor'a acımadı: 3 - 1

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Maçtan dakikalar

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3 - DENİZLİSPOR: 1

Geçtiğimiz günlerde yaşanan şike skandalına adı karşıan İBB'nin kalecisi bu hafta sahadaki yerini alırken, İBB sahasında Denizlispor'u 3 golle geçerken, Belediye'yi galibiyeti getiren goller son yarım saatlik bölümde geldi.6. dakikada Ali Güzeldal'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan İskender'in, ceza sahası sağ çaprazında yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.14. dakikada Ali Güzeldal'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Cesairo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvaklağı kaleci Özden kontrol etti.27. dakikada Mahmut'un sağdan ortasında, savunmadan seken top arka direkte bulunan Hasan Ali'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.38. dakikada Angelov'un soldan yaptığı ortada Cesiaro'nun uzaklaştırmak istediği top sağ tarafta Ahmet Cebe'de kaldı. Çalımlara ceza sahasına giren Ahmet Cebe'nin sert vuruşunda savunmaya çarpan top, kontrpiyede kalan Hasagic'in sağından filelere gitti: 0-145+1. dakikada Denizlispor ceza sahasına yapılan ortada, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İskender'in kafa vuruşunda top üst kale direğinden döndü.50. dakikada sağdan Kus'un yaptığı ortada kaleci Özden'in yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, altıpasta bulunan takım arkadaşı Koffi'ye çarparak, filelere gitti: 1-164. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1 öne geçti. Soldan Ali Güzeldal ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Tevfik, topu arka direkte bulunan İbrahim Akın'a aktardı. Bu futbolcu bekletmeden, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-171. dakikada Burak'ın ara pasında Angelov'un üzerinden atlatığı top, savunmanın arkasına sarkan Youla'ya geldi. Bu futbolcu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Hasagic topu kornere çelerek, kalesinde mutlak bir golü önledi.75. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor aradaki farkı 2'ye çıkardı. Ali Güzeldal'dan aldığı pas ile ilerleyen İbrahim Akın, ceza yayı üzerinde kaleci Özden'i çalımladıktan sonra ayağından açtığı top boşta kaldı. Gerilerden gelen Tevfik, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla boş ağlara yollayarak, takımını 3-1 öne geçirdi.Kalan sürede önemli bir pozisyon olmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Atatürk OlimpiyatKuddusi Müftüoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Ali Saygın Ögel xxHasagic xxx, Kus xx, Metin xxx, Cesario xx, Ekrem xx, Ali Güzeldal xxx (Dk. 77 Oğuz x), Efe xx, Mahmut xx, Serhat xx, Hasan Ali xx (Dk. 46 Tevfik xxx), İskender xx (Dk. 46 İbrahim Akın xxx)Özden x, Burak xx, Roberts xx, İbrahim xx (Dk. 79 Engin x), Emin xx (Dk. 85 Fatih ?), Koffi x, Berberovic xx, Ahmet Cebe xx, Çağlar xx, Angelov x, Youla xDk. 38 Ahmet Cebe (Denizlispor), Dk. 50 Koffi (Kendi kalesine), Dk. 64 İbrahim Akın, Dk. 75 Tevfik (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)Dk. 60 Angelov (Denizlispor)