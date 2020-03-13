T24 LogoT24 Logo
Gündem

İBB'den üniversiteyi kazanamayan öğrencilere müjdeli haber

İBB Meclisi, üniversiteyi kazanamayan gençlerin 1 yıl daha 50 lira olan öğrenci İstanbulkart'ını kullanabilmesi için karar aldı

13 Mart 2020 11:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 85 lira olan Mavi Kart öğrenci abonman kartlarının 50 liraya düşürülmesinin ardından, liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençlere yönelik yeni bir desteği de hayata geçirdi.

İBB Meclisi, mart ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin, 1 yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi kararını aldı.

Başkanlık teklifiyle İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından İBB Meclisi’ne sunulan rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Karar kapsamında, ikinci yılda üniversiteye hazırlanan gençler, 50 lira olan Mavi Kart öğrenci abonman kartını bir yıl daha kullanabilecekler.

ETİKETLER

İstanbulkartİBBöğrenciMavi Kart
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24