İBB'den tartışmalara neden olan büfe kiralarıyla ilgili açıklama: Büfelere verilen kira desteği sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tartışmalara neden olan gazete satış büfelerinin kiralarıyla ilgili, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının konulduğu ve ekonominin durgunlaştığı o dönemde İBB, işletmelerin 2020 yılı başından beri biriken kira borçlarında, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için, enflasyon farkından başka herhangi bir artış yapmadı. Bu bedeller üzerinden de yüzde 75 indirim gerçekleştirdi. Zor durumdaki esnaf gözetildi” açıklamasını yaptı.

İstanbul’un merkezi yerlerinde yer alan gazete büfeleri ilk olarak Temmuz ayında gündeme gelmiş, 2018 yılında 181 büfenin aylık toplam 264 bin 595 liraya, 2019 yılında ise 176 büfe toplam 313 bin liraya kiralandığı ortaya çıkmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde büfelerin kiralarında artışa gidildiği öğrenilmişti.

İBB, basında yer alan büfe tartışmalarına ilişkin, “İBB, koronavirüs izolasyonunun yaşandığı dönemde gazete ve ürün satış büfelerine verdiği kira indirim desteğini, normalleşme sürecinde de sürdürüyor. Ancak, sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasının, birçok işyerinin yeniden açılmasının ve gelirlerinin artmasının ardından yapılan indirimlerde yeni bir düzenlemeye gidildi. İşletmelerin satış yapamadığı dönemde yüzde 75 olarak belirlenen indirimin, ekonomik yaşamın yeniden başlamasıyla birlikte yüzde 25 olması kararlaştırıldı. Ayrıca, Büfe İstanbul modeliyle kent kimliğine değer katacak yeni modellerin üretilmesi kararı için düğmeye basıldı. Üretim maliyeti 300 bin lira olan yeni model için geniş kapsamlı bir tasarım yarışması düzenlenecek. Yenilenecek büfelerin konum ve metrekare özelliklerine göre 80 bin, 90 bin ve 100 bin TL olan bedelleri işletmecilerden tahsil edilmeyecek, ödenecek kira bedellerinden düşülecek” açıklamasını yaptı.

Enflasyon farkından başka artış yapılmadı

İşletmecilere normalleşme sürecinde de kiralarında indirim desteği verileceğini belirten İBB, “İzolasyon sürecinde İBB Meclis’inin kararıyla başlatılan çalışmanın amacı, 16 milyon İstanbullunun gereksinimlerinin geniş bir yelpazede, sağlıklı bir şekilde karşılanması; işletmelerin kazançlarının artması ve kent kimliğine değer katacak bir yapıya kavuşmalarıydı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının konulduğu ve ekonominin durgunlaştığı o dönemde İBB, işletmelerin 2020 yılı başından beri biriken kira borçlarında, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için, enflasyon farkından başka herhangi bir artış yapmadı. Bu bedeller üzerinden de yüzde 75 indirim gerçekleştirdi. Zor durumdaki esnaf gözetildi” dedi.

Kira bedelleri konum ve özelliklerine göre yeniden belirlendi

Koronavirüs salgını döneminde yüzde 25 kira indirimi sağlandığını söyleyen İBB, “Normalleşme sürecinin başlamasının, izolasyonun kalkmasının ve satışların artmasının ardından da verilen finansal destek kesilmedi. Bu süreçte büfelerin kira bedelleri, korum ve özelliklerine göre yeniden belirlendi. Kontrat yenileyen işletmeler için Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları kira bedellerinde yapılan indirim yüzde 25 olarak sürdürüldü. İBB, pandemi süreci boyunca yüzde 25 indirimle kiraların tahsil edileceği ve esnafa destek olunacağı garantisini verdi” dedi.

Büfe İstanbul

Açıklamada büfelerin yenilenmesine yönelik bilgiler de verildi. İstanbul’un kent kimliğine uygun hale getirilmesi için bir çalışma başlatıldığını duyuran İBB, “İstanbul’un gereksinimlerini tam anlamıyla karşılayamayan kent genelindeki gazete ve ürün satış büfelerinin yenilenmesi kararı alındı. Yenilenecek büfelerde, ürün yelpazesine sağlıklı ve hijyenik ambalajda paketli gıda ürünleri, meşrubat ve dondurma ile hediyelik eşyalar gibi pek çok ekleme yapılacak. İşletmeler, eski ürün çeşitlerinin satışını sürdürebileceği gibi ortak görüş ve önerilerle bunları çeşitlendirilebilecek de. Yeni kent genelindeki “Büfe İstanbul”ların geniş ürün çeşitliliğini sorunsuzca depolayabilmesi, sürekli taze ve sağlıklı ürünler sunabilmesi amacıyla ortak bir tedarik zinciri altyapısı hizmeti sağlanması kararı da alındı. Proje ile bu işletmeler, depolama maliyetlerinde azalma sağlayacak. İşletme karları artacak” denildi.

Kira bedelleri kamul edilmezse ihaleye çıkılacak

İBB, gerekli durumlarda ihaleye çıkılacağını da belirttiği açıklamasında şunları kaydetti: “Yenilenecek büfelerin konum ve metrekare özelliklerine göre 80 bin, 90 bin ve 100 bin TL olan bedelleri işletmecilerden ayrıca tahsil edilmeyecek. Bu bedeller işletmelerin ödeyecekleri kira bedellerinden düşülecek. İşletmeler, ek bir ödeme yapmayacak. Üretim maliyeti 300 bin TL olan büfe modeli için ise genel katılıma açık bir tasarım yarışması gerçekleştirilecek. İstanbul’un belirlenecek az sayıda noktası için, kent kimliğine değer katacak özel tasarım “Büfe İstanbul”lar üretilecek. Bu kapsamda bir büfe seçmek veya seçmemek de tamamen işletmecilerin tercihine bırakılacak. Eski işletmecilerinin, komisyon tarafından belirlenen yeni kira bedellerini ve şartları kabul etmemesi durumunda ilgili büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince ihaleye çıkarılacak. Geniş katılımla ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek ihaleyi, İstanbullular internet üzerinden izleyebilecek.”